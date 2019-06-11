«Яндекс» запускает в тестовом режиме сервис «Яндекс.Лавка»

«Яндекс» запускает новый сервис доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка». Тестирование для пользователей приложения «Яндекс.Еда» уже запущено в московском районе Хамовники, рассказал в Facebook менеджер международных проектов компании Илья Красильщик.

«Лавка» — это магазин продуктов и хозтоваров, работающий только на доставку. Все товары будут храниться в собственном магазине, поэтому сервис обещает привезти покупки через 15 минут после заказа и такую же стоимость товаров, как в обычных магазинах. В наличии уже около 1500 наименований, ассортимент будет пополняться. «Лавка» работает с 7 утра до полуночи

«Мы хотим, чтобы заказ продуктов стал таким же простым и быстрым, как вызов такси. И мы начинаем у вас, в Хамовниках. Если получится, пойдем дальше. Мы хотим построить идеальный продуктовый у дома. Что такое идеальный магазин у дома?

Во-первых, это магазин, но не совсем обычный — в него не надо ходить. Он все привезет сам (точнее, курьеры партнеров Яндекс.Еды).

Во-вторых, мы храним все товары в собственном магазине, точно знаем, сколько их, и поэтому мы привозим ровно то, что вы заказали. В-третьих, мы привезем ваш заказ так быстро, как еще никто не привозил — максимум за 15 минут. Правда за 15 — мы уже месяц незаметно тестируем проект, сделали около 1000 пробных заказов и добились средней скорости в 10 минут. Нам кажется это очень важным, потому что мы не хотим, чтобы доставка ломала ваши планы. Кончилась соль? Сломалась зарядка для телефона? Хотите позавтракать? Наша доставка быстрее, чем поход до ближайшего магазина. Цены у нас как в обычных магазинах», — комментирует Илья Красильщик, менеджер международных проектов «Яндекс».