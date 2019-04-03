«Яндекс» запустил бесплатную чат-платформу для компаний
«Яндекс» запустил бесплатную чат-платформу, с помощью которой другие компании могут отвечать на сообщения клиентов, полученных по разным каналам, используя единый интерфейс. Туда попадают все сообщения, отправленные из виджета на сайте компании, из чата в результатах поиска Яндекса или из чатов с компаниями в Алисе.
Платформа не только упрощает общение с пользователями, так как все сообщения собираются в одном месте, но и дает возможность ответить людям, даже если они уже покинули чат. В таком случае Яндекс отправит пользователю уведомление с ответом в поисковом приложении или Браузере. Подключить платформу можно в настройках Яндекс.Диалогов, это бесплатно.
«Чаты — эффективный инструмент общения с клиентами. Люди доверяют чатам, так как с их помощью могут быстро решать свои задачи, например узнать стоимость доставки товара или забронировать столик в кафе на вечер. Собственная чат-платформа Яндекса повысит интерес к чатам и сделает их доступными большему числу представителей малого и среднего бизнеса», — комментирует Иван Смирнов, руководитель разработки чатов Яндекса.