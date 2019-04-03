«Яндекс» запустил бесплатную чат-платформу для компаний

«Яндекс» запустил бесплатную чат-платформу, с помощью которой другие компании могут отвечать на сообщения клиентов, полученных по разным каналам, используя единый интерфейс. Туда попадают все сообщения, отправленные из виджета на сайте компании, из чата в результатах поиска Яндекса или из чатов с компаниями в Алисе.

Платформа не только упрощает общение с пользователями, так как все сообщения собираются в одном месте, но и дает возможность ответить людям, даже если они уже покинули чат. В таком случае Яндекс отправит пользователю уведомление с ответом в поисковом приложении или Браузере. Подключить платформу можно в настройках Яндекс.Диалогов, это бесплатно.