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Яндекс запустил маркетплейс «Покупки»

Яндекс запустил тестирование отдельного маркет-плейса под рабочим названием «Покупки», пригласив к тестированию крупных ритейлеров.

Пользователи нового сервиса смогут совершать покупки непосредственно на площадке и складывать в корзину товары разных продавцов. Выставлять на продажу товары смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, следует из условий использования сервиса. Предполагается, что партнеры будут сотрудничать с Яндекс.Маркетом по CPA-модели и платить комиссию с каждой сделки на платформе.

За развитие проекта отвечает Яндекс.Маркет. Как говорится в условиях использования сервиса:

«База данных „Покупки“ представляет собой информационно-справочную систему, содержащую информацию о товарах, предназначенную для потенциальных покупателей (потребителей) товаров. До 21 мая 2018 г. Сервис может быть доступен для ограниченного количества Пользователей».

Пресс-служба Яндекс.Маркета:

«Покупки» (тестовое название) — это отдельная площадка для экспериментов. На ней мы тестируем возможности «Маркета» по взаимодействию с покупателями, обработке заказов, складской логистике и доставке.

Как только мы протестируем все элементы инфраструктуры, мы будем готовы рассказать про продукт в целом».

Напомним, Яндекс.Маркет к концу мая закроет программу «Заказ на Маркете» и уберет с сайта корзину для покупок. В дальнейшем сервис планирует развиваться в направлении поиска, сравнения товаров и предложения мест для их покупки.

Автор: Анна
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