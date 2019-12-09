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Яндекс запустил Метрику для медийной рекламы

Яндекс.Метрика запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы. С его помощью можно следить за ходом рекламной кампании, увидеть конверсии, которые произошли после показа рекламы или клика на креатив, узнать кросс-охват и кросс-частоту показов, отслеживать выполнение плана по KPI.

Подробная статистика доступна сразу в ходе кампании, а не после ее завершения — так что рекламодатели могут корректировать настройки и оптимизировать бюджеты на лету. Это позволяет управлять медийной рекламой так же прицельно, как и контекстной.

Данные, собранные в Метрике для медийной рекламы, можно использовать для дальнейшей работы с аудиторией. При этом можно создавать прицельные сценарии коммуникации с разными сегментами. Например, выделить пользователей, досмотревших ваш ролик до конца, — и показать продолжение истории только этому сегменту.

Реализовать такой сценарий просто: из отчета Метрики для медийной рекламы за пару кликов создается сегмент Аудиторий, на который можно нацелить ретаргетинг в Директе.

Метрика для медийной рекламы доступна бесплатно. Чтобы начать ею пользоваться, достаточно просто авторизоваться на media.metrica.yandex.ru с логином на Яндексе — лучше с тем же, с которым ведется работа в Директе.

Чтобы начать собирать данные о показах, нужно скачать из Метрики для медийной рекламы пиксель и добавить его в специальное поле в настройках Директа или другой рекламной системы. Если реклама закупается напрямую у площадки, нужно отправить ей пиксель.

Новый инструмент уже интегрирован с Директом, Дисплеем и Яндекс.Аудиториями. Подробная инструкция по его настройке есть в Помощи.

«Обычно эффективность медийной рекламы измеряют с помощью охватных метрик. И эти данные часто доступны уже после окончания кампании, когда ничего нельзя изменить. Новый инструмент позволяет сразу анализировать результаты. Из отчётов Метрики для медийной рекламы легко понять, какие площадки и таргетинги эффективны, а где нужно что-то менять. Это позволяет оперативно вносить изменения в рекламную кампанию и тем самым повышать продажи».

Максим Зорин, Руководитель отдела аналитических продуктов Яндекса

Автор: Анна
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