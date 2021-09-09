«Яндекс» запустил новый формат рекламы книжных магазинов

На этой неделе «Яндекс» запустил в поисковике новый формат рекламы книжных магазинов. Теперь в результатах поиска литературного произведения наряду с предложением от самого «Яндекса» рядом появились иконки книжных магазинов, сообщают «Ведомости».

Уже отображаются предложения от «Литрес», MyBook и Book24. Сам «Яндекс» предлагает бесплатные книги из коллекции «Общественное достояние», а также издания проекта «Всенаука». Вскоре изменения в поиске станут доступны всей аудитории сервиса.

В «Яндексе» рассказали, что интеграция на странице поиска бесплатная — от партнера требуется только настроить передачу информации о наличии книги и ее стоимости в стандартном формате YML. В перспективе возможна продажа книг прямо на странице выдачи. Компания начала внедрять в поиск универсальные обогащенные ответы летом этого года. По словам сотрудника компании, их протестировал сервис HeadHunter, интерес также проявили еще около 50 компаний.