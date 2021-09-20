+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс запустил оплату еды в «Яндекс.Картах»

В «Яндекс.Картах» водители смогут заказать еду в машину. Для этого им не придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов, достаточно припарковаться у ресторана быстрого питания. Пока сервис доступен в сети Burger King — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других городах России.

На парковке у водителя открывается карточка, в которой можно перейти в меню и выбрать один из комбонаборов. При оплате водитель указывает телефон для связи, а также номер и цвет машины, чтобы сотрудник ресторана смог найти его на парковке и передать заказ.

Найти ресторан можно и по-другому — для этого на главной странице в меню нужно выбрать «Где поесть» и для открывшегося списка ресторанов применить фильтр «Доставка в машину».

Формат curbside pickup — доставка заказа на парковку — популярен во всем мире. Его используют Wallmart, The Fresh Market, McDonald's и др. Схематично это работает так: пользователь заранее заказывает еду или товар, указывает номер и цвет машины, затем подъезжает в указанное место и уведомляет о своем прибытии магазин или ресторан. Забрать заказ можно всего за несколько минут.

Оплата еды в «Яндекс.Картах», подчеркивают в пресс-службе, выручит тех, кто торопится, не хочет выходить из машины в плохую погоду, путешествует с маленькими детьми или домашними животными.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 сентября / Комментарии
Visa и MasterCard вводит плату за использование 3D Secure

Visa и MasterCard вводит плату за использование 3D Secure

Банки получили письмо от международных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard с уведомлением о введении платы за использование 3D Secure. Он является протоколом авторизации онлайн-платежей, который для подтверждения требует ввести код из СМС.

далее →

14 сентября / Комментарии
Wildberries начал консультировать ритейлеров по переходу на «новую ценовую политику»

Wildberries начал консультировать ритейлеров по переходу на «новую ценовую политику»

Российские ритейлеры задумались о предоставлении скидок при оплате товаров российскими платежными системами, как это ранее сделал Wildberries. Он проводит консультации с предпринимателями и помогает им в переходе на «новую ценовую политику»

далее →

30 августа / Комментарии
Яндекс запустил сервис для оплаты покупок по частям

Яндекс запустил сервис для оплаты покупок по частям

«Яндекс» запустил собственный сервис беспроцентной рассрочки: покупатели могут оплатить 25% стоимости товара, а остаток будет списываться с карты равными частями каждые две недели. Пока услуга доступна только пользователям «Яндекс.Маркета»

далее →

23 августа / Комментарии
В СБП появился аналог чарджбэка

В СБП появился аналог чарджбэка

В системе быстрых платежей (СБП) появился аналог чарджбэка — механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Сервис позволяет возмещать средства за 15 дней

далее →

23 августа / Комментарии
Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российский рынок

Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российский рынок

Иностранные платежные системы угрожали санкциями в адрес российских банков в связи с решением Wildberries предоставить скидки клиентам при оплате через отечественные сервисы. Подобные действия Wildberries оценивает как попытку давления на отечественные финансовые организации.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!