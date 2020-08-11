+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

«Яндекс» запустил платформу «Яндекс.про» для работы самозанятых

«Яндекс» запустил платформу и приложение «Яндекс.про». Платформа будет полезна всем, кто работает на себя. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов.

«Яндекс.про» подойдет тем, кто ищет работу на весь день или на несколько часов. Человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причем необязательно делать что-то одно. Например, студент, который разбирается в технике, может помогать с ремонтом и настройкой компьютеров и периодически подрабатывать курьером.

На платформе «Яндекс.про» уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы «Яндекс.такси». В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс.еды» и «Яндекс.лавки». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.услуг», а также исполнители заданий в «Яндекс.толоке».

«Многие люди работают на фрилансе или берут подработку. Им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами. Для таких людей мы и сделали «Яндекс.про. Платформа дает им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее. Это удобный сервис для тех, кто работает на себя», — сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса».

Платформа «Яндекс.про» создана на основе «Яндекс.таксометра», который уже много лет помогает таксопаркам и водителям принимать заказы и управлять заработком. Благодаря наработкам «Таксометра» и технологиям «Яндекса» в «Яндекс.про» доступна встроенная навигация, чтобы водителям и курьерам было проще выполнять заказы, а еще подсказки: где сейчас повышенный спрос на их услуги. Также в приложении есть инструменты безопасности — например, человек может позвонить в экстренные службы с помощью кнопки 112.

К «Яндекс.про» могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

Пользователи «Яндекс.таксометра» будут автоматически переведены на «Яндекс.про». В отличие от «Таксометра», приложение «Яндекс.про» доступно не только на Android, но и на iOS, скачать его можно в Google Play и App Store.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 августа / Комментарии
Wildberries стал спонсором футбольного клуба ЦСКА

Wildberries стал спонсором футбольного клуба ЦСКА

Онлайн-ритейлер Wildberries заключил спонсорское соглашение с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат». Таким образом, Wildberries стал первым интернет-магазином, который начал партнерство с футбольной компандой. Компания получила статус премиального партнера как основного состава ЦСКА, так и молодежной и женской сборных московского клуба.

далее →

28 июля / Комментарии
Lamoda запустила раздел с товарами благотворительных фондов

Lamoda запустила раздел с товарами благотворительных фондов

Онлайн-ритейлер Lamoda совместно с агрегаторами благотворительных проектов «Добро Mail. ru» и «Нужна помощь» запустил раздел товаров «Хочу помочь».

далее →

8 июля / Комментарии
Сервис СберМаркет стал новым членом АКИТ

Сервис СберМаркет стал новым членом АКИТ

Сервис СберМаркет был создан на базе технологической платформы российского стартапа Instamart и предлагает клиентам обслуживание через веб-сайт и мобильное приложение во всех городах России. Заказы формируются профессиональными экспертами по закупкам и доставляются курьерами в течение установленного клиентом промежутка времени — в течение двух часов или до семи дней вперед.

далее →

3 июля / Комментарии
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло 172 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло 172 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса взлетело до нового рекордного показателя в 171,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса Bloomberg Billionaires Index.

далее →

2 июля / Комментарии
Сервис «Яндекс.Лавка» отказался от бумажных пакетов

Сервис «Яндекс.Лавка» отказался от бумажных пакетов

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно откажется от бумажных пакетов для заказов в пользу пакетов, сделанных из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!