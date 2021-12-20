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Яндекс запустил поиск по товарам и ценам

Пользователям Яндекса теперь будет проще купить ту или иную вещь по подходящей цене. Компания запустила бета-версию поиска по товарам, который позволяет сравнивать предложения разных магазинов. Сейчас бета-версия доступна части пользователей, но скоро заработает у всех.

Пользователи смогут искать самые разные товары, от бытовой техники до косметики. Предложения появятся прямо в результатах поиска в новом блоке «Выбирайте товары». Они будут представлены там в структурированном, удобном для просмотра виде — с фотографиями, ценами и основными характеристиками. Найденные предложения легко отсортировать по стоимости или популярности. Кроме того, можно указать диапазон цен и увидеть только подходящие предложения: например, пылесосы в пределах 20 тысяч рублей. Если выбор сделан, можно перейти на сайт продавца и оформить покупку.

«Цена — один их самых важных критериев для покупателей. Одну и ту же модель можно купить дороже или дешевле в зависимости от площадки. Конечно, человек может сам найти и сравнить варианты, но на это требуется время. Чтобы упростить решение этой задачи, мы и запускаем поиск по товарам»

Максим Загребин, руководитель поисковых продуктов Яндекса.

Яндекс ищет товары на всех известных ему сайтах, будь то маркетплейс или небольшой магазинчик. Чтобы показывать свои товары в поиске, магазину не нужно ничего делать специально. Но если он хочет сам передавать Яндексу данные о своём актуальном ассортименте и ценах, то может загрузить в Яндекс.Вебмастер товарный фид в формате YML.

Для тех, кто хочет продвигать свои товары в поиске более активно, недавно был запущен рекламный формат «Товарная галерея» — карточки магазинов с фотографиями, названиями, ценами и скидками на товары.

Автор: Elvira
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