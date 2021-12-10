Яндекс запустил поиск товаров на изображениях

В поиске по картинкам теперь можно узнать, где продаётся понравившаяся вещь. Сервис стал распознавать на изображениях товары с помощью компьютерного зрения и находить в интернете такие же или похожие.

Поиск по картинкам помогает найти товары, которые обычно выбирают глазами — например, одежду или предметы интерьера. Так, по запросу [мужской костюм] появится целая галерея костюмов с ценами и сайтами магазинов. Если приглянувшаяся вещь — это только часть изображения, её всё равно можно поискать в магазинах. Для этого достаточно нажать на кнопку «Товары на картинке». Скажем, если человек нашёл фото идеальной гостиной, он может сразу узнать, где купить такой же или похожий диван или столик. Ему не придётся думать, как описать их словами в поисковой строке.

«В поиске по картинкам более 60 миллиардов изображений. По сути, это оцифрованный мир, где можно найти что угодно. Люди ищут в интернете виды незнакомых городов, схемы приборов, чертежи, поздравительные открытки, да и просто черпают вдохновение, листая изображения. И всё чаще выбирают с помощью картинок товары — в поиске их больше, чем в любом маркетплейсе», — говорит Максим Загребин, руководитель Поиска Яндекса.

В основе поиска товаров на картинке лежат технологии компьютерного зрения. С их помощью Яндекс выделяет на изображении отдельные объекты и определяет, что это такое. Для этого используются нейронные сети, обученные на огромном числе примеров. Такая же технология применяется и в умной камере Яндекса.