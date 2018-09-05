Яндекс запустил публичную облачную платформу Яндекс.Облако. Платформа позволяет компаниям из разных отраслей разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы, используя уникальные технологии и инфраструктуру Яндекса.

Яндекс.Облако поможет компаниям, которые хотят повысить эффективность или расширить свой бизнес, но сталкиваются с нехваткой ресурсов, технологических инструментов или компетенций. Новая платформа позволяет решить эти задачи в короткие сроки и без больших вложений. Она может стать хорошим дополнением или даже альтернативой собственной IT-инфраструктуре компании благодаря простоте в использовании, гибким ценам и доступности технологий Яндекса.

На сегодняшний день Яндекс.Облако это:

масштабируемая виртуальная инфраструктура, которой можно управлять с помощью графического интерфейса, командной строки, а также используя инструменты разработки под популярные языки программирования Python и Go;

сервис управления популярными базами данных PostgreSQL, ClickHouse и MongoDB, автоматизирующий трудоёмкие задачи администрирования жизненно важных систем;

сервисы Яндекса на основе технологий машинного интеллекта: комплекс распознавания и синтеза речи SpeechKit, а также сервис машинного перевода.

«Яндекс запустил десятки успешных сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Яндекс.Облако предоставляет доступ к инфраструктуре и технологиям, которые мы использовали для их создания. Наша облачная платформа создаёт уникальные возможности для развития сервисов и продуктов на её основе любой компанией», — говорит руководитель сервиса Ян Лещинский.

С апреля 2018 года Яндекс.Облако работало в тестовом режиме. Им воспользовались более 50 ведущих российских и международных компаний, которые Яндекс пригласил поучаствовать в тестировании. Платформа будет развиваться и дальше. Скоро в Облаке появятся новые инфраструктурные сервисы и сервисы на основе машинного интеллекта, в перспективе клиентам будут доступны аналитические сервисы Яндекса. Также добавятся инструменты для разработчиков, упрощающие весь цикл создания кода и работы с ним в Яндекс.Облаке.

«Бизнес заинтересован в развитии технологий, которые позволяют экспериментировать без крупных инвестиций и долгих проектов. Мы активно тестируем инфраструктурные и платформенные сервисы Яндекс.Облака, благодаря которым видим для себя возможность получить конкурентные преимущества уже на старте», — говорит Виталий Порубов, директор по стратегии и инновациям департамента информационных технологий X5 Retail Group.