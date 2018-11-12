+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс запустил рейтинг популярных интернет-проектов

Смотрите в каталоге
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Веб-статистика

Яндекс.Радар стал показывать рейтинг самых популярных у россиян интернет-проектов. Это первый публичный рейтинг, который охватывает все наиболее посещаемые ресурсы и отражает интересы всей аудитории. Он будет полезен рекламодателям, маркетологам, медиа, владельцам сайтов — всем участникам рекламного рынка.

В рейтинг входят 10 тысяч самых популярных ресурсов. Яндекс рассчитывает их месячную аудиторию на основе обезличенных данных своих продуктов — Браузера, Элементов Яндекса и других. Каждый день одним только Браузером пользуются миллионы людей — в России его доля на компьютерах составляет 25%.

Для расчёта аудитории применяется математическая модель, созданная с помощью машинного обучения. Она определяет диапазон посещаемости интернет-проектов. Рядом с каждым из них в рейтинге указана минимальная оценка посещаемости, максимальную можно увидеть по наведению курсора. Для проектов, разрешивших использовать данные Метрики и AppMetriсa, приведены точные значения, а также дневная посещаемость, доля аудитории приложений и среднее время, которое люди проводят на сайте.

Интернет-проекты можно фильтровать по типу и тематике — например, чтобы посмотреть список самых популярных у россиян магазинов или новостных сайтов. Для каждой площадки Радар показывает две оценки аудитории — традиционную и полученную методом «кросс-девайс». Рейтинг автоматически формируется на основе второго метода: он гораздо точнее определяет реальный размер аудитории благодаря технологии Крипта, которая «узнаёт» пользователя в разных браузерах и на разных устройствах. При традиционном способе подсчёта человек, открывавший сайт в двух разных браузерах, учитывается дважды.

«Любому рекламодателю важно знать, какую аудиторию он сможет привлечь и насколько эффективны будут его инвестиции. Около 80% крупных рекламодателей и агентств планируют свой бюджет, опираясь на данные аналитических систем — обычно двух и более. С помощью нашего рейтинга они смогут получить полную картину, поскольку он учитывает посещаемость всех сайтов, — такой инструмент на рынке давно ждали», — комментирует Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.

«Появление рейтинга Радара — важное и давно ожидаемое событие на российском рекламном рынке. До сих пор в открытом доступе не было стабильного и качественного инструмента, который бы измерял весь рынок и отдельные его сегменты. Теперь каждый может следить за своим положением на рынке и, что немаловажно, за положением конкурентов. Безусловно, мы планируем использовать новый рейтинг в своей работе и будем предлагать его нашим партнёрам в качестве актуального источника данных», комментирует Сергей Астапенко, директор Hearst Shkulev Digital.

Яндекс.Радар — это сервис аналитики, который позволяет следить за популярностью поисковых систем и браузеров в России, Беларуси, Казахстане и Турции, а также за посещаемостью сайтов в России. Сервис показывает ситуацию в целом, а также в различных срезах для конкретных платформ и типов устройств.

Компании и сервисы: Яндекс.Метрика
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 ноября / Комментарии
Открытие RIW 2018: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России

Открытие RIW 2018: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России

В Москве состоялось открытие 11-й Недели Российского Интернета - Russian Internet Week 2018 Традиционно в ходе старта RIW 2018 были озвучены эксклюзивные цифры и показатели развития отрасли по итогам 2018 года, а также даны прогнозы на 2019 год.

далее →

15 ноября / Комментарии
JOOM подвел итоги грандиозной распродажи 11.11

JOOM подвел итоги грандиозной распродажи 11.11

Пользователи из России оказались в числе самых активных покупателей Joom в мире, купив на распродаже в пять раз больше товаров, чем в обычный день. На долю россиян также пришелся самый большой суммарный кэшбэк среди пользователей сервиса из всех стран.

далее →

14 ноября / Комментарии
Во Всемирный день шопинга Wildberries обработал 1 450 000 заказов

Во Всемирный день шопинга Wildberries обработал 1 450 000 заказов

За весь период распродажи, продлившейся с 10.11.2018 по 12.11.2018, интернет-магазин Wildberries обработал 1 450 000 заказов. Количество заказанных товаров составило более 4, 27 млн штук на общую сумму в 6,7 млрд, что в 2,85 раза больше, чем в прошлом году.

далее →

13 ноября / Комментарии
Яндекс.Касса посчитала как прошел всемирный день шоппинга

Яндекс.Касса посчитала как прошел всемирный день шоппинга

В 9,5 раз вырос оборот в ведущих китайских интернет-магазинах, посчитали аналитики Яндекс.Кассы, подводя итоги всемирного дня шоппинга.

далее →

13 ноября / Комментарии
Mail.ru Group отказалась от участия в рейтинге интернет-проектов от Яндекса и назвала его абсурдным

Mail.ru Group отказалась от участия в рейтинге интернет-проектов от Яндекса и назвала его абсурдным

Холдинг Mail.ru Group отказался от присутствия в рейтинге интернет-проектов от «Яндекса» со всеми своими проектами и попросил «Яндекс» не использовать его бренды в «Яндекс.Радаре». В Mail.ru Group считают, что «Яндекс» будет намеренно занижать аудиторию зарубежных сайтов, а также отечественных конкурентов, которые откажутся установить счётчик. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!