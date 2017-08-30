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«Яндекс» запустил сервис для аналитики на основе данных онлайн-касс магазинов

«Яндекс» запустил пилотный аналитический проект на основе данных о покупках с касс магазинов, призванный помочь производителям и ритейлерам в управлении ассортиментом. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель сервиса «Яндекс.ОФД» Леонид Шныр.

Пилотный проект рассчитан на один год, в нём участвуют PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever, а также ритейлеры «Мой магазин» и «Макси», магазины бытовой химии и косметики «Улыбка радуги. «Яндекс» также ведёт переговоры с другими производителями и розничными сетями.

По словам Шныра, аналитика данных с касс позволит заранее узнавать и прогнозировать, когда товар закончится на полке, поможет подобрать ассортимент и организовать промоакции на основе прогнозов о всплесках продаж, а также точнее оценивать эффективность экспериментов в магазинах.

Глава «Яндекс.ОФД» добавил, что для аналитики могут использоваться данные и других сервисов компании: «Погоды», «Карт», «Пробок», «Поиска» и так далее. Так, погода может влиять на продажи определённых товаров, а пробки и ситуация на дорогах — на трафик торговых точек, пояснил он.

Крупные бренды тратят на исследования рынка и покупателей «десятки миллионов рублей в год», тогда как аналитика на основе фискальных данных более подробна, чем традиционные исследования, рассказали «Ведомостям» бренд-менеджер крупного иностранного производителя питания и участник пилотного проекта «Яндекс.ОФД». По словам последнего, в последнее время скорость смены привычек покупателей выросла: они стали быстро переключаться с экономии на активный шопинг, а подобные модели поведения не поддаются традиционному анализу.

Напомним, в апреле 2017 года Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла Яндекс в список официальных операторов фискальных данных (ОФД). Это дало компании право на обработку фискальных данных контрольно-кассовой техники.

Несмотря на то, что услуга ОФД является самостоятельной услугой с определенной стоимостью, представители Яндекса еще тогда отметили, что Яндекс обладает технологиями, которые позволят на основе полученных данных создавать необходимые для бизнеса продукты. И что именно это является основным фокусом дальнейшего развития в этом направлении.

Автор: Анна
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