Яндекс запустил сервис для оплаты покупок по частям

«Яндекс» запустил собственный сервис беспроцентной рассрочки: покупатели могут оплатить 25% стоимости товара, а остаток будет списываться с карты равными частями каждые две недели. Пока услуга доступна только пользователям «Яндекс.Маркета»

«Яндекс» запустил сервис «Сплит» для оплаты покупок в интернет-магазинах по частям. Об этом говорится в поступившем Forbes сообщении компании. На первом этапе рассрочка будет доступна только пользователям «Яндекс.Маркета», в дальнейшем к сервису подключатся и другие партнеры, говорится в релизе.

«Сплит» позволяет оплачивать 25% стоимости товара при оформлении заказа, остаток будет списываться с карты покупателя равными частями каждые две недели. При этом продавцы будут получать всю сумму сразу. Первое время они смогут пользоваться сервисом бесплатно, позднее для них планируется ввести комиссию. Ее размер в сообщении не уточняется. Для покупателей в «Сплите» проценты и комиссии не предусмотрены, заявили в «Яндексе».

«Сплит — это не кредит. Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать чьего-то одобрения. Наш сервис позволяет купить то, что вы давно хотели, не откладывая, и хорошо подходит для финансового планирования. Например, если вы заложили не больше 7000 рублей в месяц на свободные траты, а новый пылесос стоит 14 000, вы можете купить его и остаться в пределах бюджета», — говорит руководитель направления финансовых сервисов Яндекса Антон Забанных.

Новый сервис пока что доступен «небольшой части пользователей и только для покупок у продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета», сообщила пресс-служба компании. С помощью «Сплита» можно купить товары более 20 категорий, включая косметику, спортивные товары и бытовую технику. «Пока разделить на части можно платеж от 1000 до 30 000 рублей. Лимит может меняться — это позволит команде сервиса проверить сценарии использования „Сплита“ и улучшить продукт», — говорится в сообщении.

Сервис доступен в веб-версии «Яндекс.Маркета», а также в приложениях для iOS и Android. График платежей будет отображаться в личном кабинете «Яндекс ID».