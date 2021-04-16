Яндекс запустил сеть брендированных вендинговых автоматов «Го!Поедим»

«Яндекс.Лавка» ищет дополнительные каналы дистрибуции для собственной торговой марки. Совместно с компанией «Венда Групп» сервис запустил сеть брендированных вендинговых автоматов «Го!Поедим». По информации от vc.ru они установлены в 30 московских бизнес-центрах и коворкингах. По итогам пилотного проекта партнеры примут решение о дальнейшем масштабировании бизнеса.

«Венда Групп» развивает сеть микромаркетов для офиса с 2019 г. Компания предлагает установку модулей различного размера и назначения (кофейный, снековый, холодильный), в том числе брендированные. Помимо «Яндекса» клиентами компании являются «Леруа Мерлен» и «Сколково».

Фото: vc.ru

За пределы офиса «Яндекса» проект вышел в конце марта, одновременно с массовым возвращением сотрудников в офисы. Пока стороны довольны результатами эксперимента.

Ранее вендинговым бизнесом занимались Сбербанк и Mail.ru Group в рамках О2О-предприятия. Проект DC Daily просуществовал почти два года, но закрылся на фоне пандемии и массового перевода сотрудников на удаленный режим работы. Представитель Delivery Club говорил AdIndex, что участники СП планируют переосмыслить подходы к вендингу и вывести его на новый уровень после завершения режима самоизоляции. Однако проект до сих пор находится в замороженном состоянии.