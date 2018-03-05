«Яндекс» запустил собственную службу доставки еды на основе сервиса Foodfox. «Яндекс.Еда» — это новое направление доставки еды в структуре «Яндекс.Такси».

Новая компания будет заниматься развитием бизнеса по доставке еды и объединит активы этого направления. Планируется, что в ближайшее время к нему присоединится и команда UberEATS. После объединения «Яндекс.Такси» и Uber команда UberEATS вошла в направление доставки еды в новой холдинговой компании. Тогда же сообщалось, что штат сервиса будет существенно расширен.

«Яндекс.Еда» будет взаимодействовать со всеми кухнями и продуктами. В компании представили логотип сервиса, в который «упаковано три образа»: интернациональная литера «е», движение по спирали и окружность, «которая рифмует логотип с посудой».

Напомним, в этом году «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний, представленных в российском сегменте сети интернет. На успех компании повлияли несколько громких сделок, среди которых покупка второго по величине после Delivery Club сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox и коллаборация с Uber.