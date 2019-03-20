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«Яндекс» запустит приложение для покупок в офлайн-магазинах

«Яндекс» планирует запуск приложения «Суперчек», которое позволит заказать и оплатить товары из традиционных розничных магазинов, сообщил РБК директор по развитию бизнеса и взаимодействию с партнерами «Яндекс.Маркета» Антон Пахомов.

Доля продуктов в онлайн-торговле составляет на сегодняшний день всего лишь 4%. «Яндекс», по словам Пахомова, планирует увеличить этот рынок.

Бета-версия «Суперчека» запустится в мае, а полноценный сервис появится осенью 2019 года. На начальном этапе к приложению должно подключиться около 30 ритейлеров, в том числе «Азбука вкуса» с ее сетью мини-маркетов ​АВ Daily, крупноформатных «АВ Маркет» и алкогольных «Энотек». Еще один крупный партнер проекта — ГК «Дикси», в которую входят более 2700 магазинов, работающих под брендами «Дикси», «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт».

Через приложение можно будет узнать об ассортименте магазинов, сформировать список покупок, оформить доставку или самовызов и оплатить заказ через приложение.

Также в приложении появится возможность самостоятельно сканировать штрихкоды товара в магазине и оплачивать его онлайн. Это позволит избежать прохода через кассу магазина, объяснил представитель «Яндекса».

«Яндекс» будет работать с партнёрами по модели CPA (cost per action — оплата за действие). Ритейлеры будут платить комиссию за каждую покупку, её размер не раскрывается. Осуществлять доставку будут партнёры, а готовить товарные карточки для приложения — «Яндекс.Маркет». Иногда «Яндекс» будет помогать компаниям с доставкой, пишет РБК.

Автор: Анна
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