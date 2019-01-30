«Яндексу» удалось продать через розничные сети около 400 своих смартфонов

«Яндексу» в декабре удалось продать через розничные сети около 400 своих смартфонов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трёх ритейлеров, которые приводят данные исследовательской компании GfK.

Представитель «Яндекса» отметил, что GfK в своей статистике не учитывает основной канал продаж «Яндекс.Телефона» — маркетплейс «Беру» (совместный проект «Яндекса» и «Сбербанка»), а также собственный магазин «Яндекса». Сколько смартфонов продала компания, её представитель не сказал.

Через «Беру» и магазин «Яндекса» в декабре могло быть продано чуть больше 400 смартфонов, а к концу января общие продажи через них и независимую розницу могли составить чуть меньше 1000 штук, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он ссылается на данные операторов о количестве зарегистрированных в их сетях «Яндекс.Телефонов».

По данным GfK, в декабре в России было продано около 3,5 млн смартфонов. Это примерно на 1,5% меньше, чем в декабре 2017 года.

«Яндекс» представил «Яндекс.Телефон» 5 декабря 2018 года, его цена — 17 990 рублей. Продажи смартфона в магазине «Яндекса» начались 6 декабря, 7 декабря он появился в рознице «Билайна», «М.Видео-Эльдорадо» и на маркетплейсе «Беру». Цена смартфона составила 17 990 руб.