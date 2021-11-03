Январь-сентябрь 2021 года оказался периодом взрывного роста на доставку из-за рубежа

В 2021 году США вернули Китаю первенство по доле посылок, ввезенных из-за рубежа. Восстановился спрос на доставку из Чехии и Германии, свидетельствует статистика международного логистического оператора СДЭК. Многократно вырос спрос на доставку из других стран. Россияне чаще всего получали посылки из Китая, США, Великобритании, Южной Кореи, Таиланда, Турции и Германии.

Спрос на доставку посылок из-за рубежа в 2021 году не только восстановился относительно прошлого года, но оказался в десятки раз выше, чем в 2019-м, до повсеместного закрытия границ и заторов на таможне. В январе-сентябре россияне заказывали доставку из-за рубежа в 40 раз чаще, чем в годом ранее, и в 31 раз чаще, чем в 2019-м. Средний чек вырос почти вдвое относительно 2020 года и втрое — относительно 2019-го. Средний вес посылок — на 28% по сравнению с прошлым годом и на 68% — по сравнению с 2019-м.

В январе-сентябре 2021 года на Китай приходилось 93% заказов, на США — 4%. За ними следуют Великобритания, Южная Корея, Таиланд, Турция, Германия, Узбекистан и Чехия.

Катализатор динамики спроса на зарубежную доставку со всего мира — Китай

В 2020 году количество посылок, ввезенных из Китая, снизилось относительно 2019-го в 11 раз. Тогда на КНР приходилась лишь каждая десятая зарубежная посылка, в то время как на США — 76% посылок, на Великобританию — 5,5%, на Южную Корею — 5,1%, на Турцию — 1,5%.

Именно из-за Китая в 2020 году было зафиксировано снижение общего количества посылок, ввезенных из-за рубежа. В целом по большинству стран, в которых работает СДЭК, количество посылок, ввезенных в 2020 году, выросло относительно 2019 года. Из США было ввезено в 4 раза больше посылок, из Великобритании — в 110 раз больше, из Южной Кореи — в 6 раз больше, из Турции — в 5 раз больше. Снижение тогда показали Германия (в 3 раза), ОАЭ (во столько же) и Чехия (в 7 раз), но значительного влияния на общую картину эти страны не оказали.

В 2021 году — по мере ослабления ограничений — спрос на доставку из Китая мало того что восстановился, но и показал поистине взрывные темпы роста: в первые девять месяцев из Китая в Россию было ввезено в 36 раз больше посылок, чем в январе-сентябре 2019-го «допандемийного» года. Относительно 2020 года — в 387,5 раза больше.

Спрос на посылки из других стран тоже растет

Из США в Россию в январе-сентябре 2021 года было ввезено в 2,4 раза больше посылок, чем за девять месяцев 2020 года, и в 7,2 раза больше посылок, чем в январе-сентябре 2019 года.

Количество заказов из Великобритании в январе-сентябре 2021 года выросло в 3,2 раза год к году и в 199 раз к январю-сентябрю 2019 года. Число заказов из Южной Кореи — в 3,1 раза и в 17 раз соответственно. Из Таиланда было ввезено в 9 раз больше посылок, чем годом ранее, и в 753 раза больше, чем в январе-сентябре 2019 года*. Из Турции — в 7 раз больше, чем годом ранее, и в 17 раз больше, чем за девять месяцев 2019 года. Количество посылок из Германии выросло в 13 раз к январю-сентябрю 2020 года и в 4 раза относительно девяти месяцев 2019 года. Из Узбекистана — в 10 раз и в 65 раз соответственно. Из Чехии — в 35 раз и в 5 раз соответственно.

Из США чаще всего заказывают одежду, обувь и аксессуары таких известных марок, как Guess, Lacoste, New Balance, Timberland, Steve Madden, Michael Kors, Tommy Hilfiger и другие. В числе наиболее популярных американских магазинов Amazon, 6pm и Zappos.

Из Турции чаще всего заказывают изделия из кожи: сумки, дубленки, куртки, ремни и другие всевозможные аксессуары. Высоким спросом пользуются турецкий текстиль, детские товары, одежда и обувь.

Из Германии — обувь, технику, одежду и товары для дома.

Из Таиланда чаще всего заказывают органическую косметику, дизайнерскую одежду в азиатском стиле, украшения интерьера и бытовые мелочи. Многие тайские товары не продаются в России, а если и продаются, то как правило по завышенным ценам.

«Основным драйвером роста количества международных заказов стало как раз закрытие границ и перераспределение транспортных потоков. Из-за карантинных ограничений пропускная способность автомобильных пунктов пропуска сократилась в 10-12 раз. Соответственно, многократно выросла нагрузка на контейнерные морские и железнодорожные перевозки, — комментирует руководитель департамента международной логистики СДЭК Андрей Побежимов. — Тарифы на международные контейнерные и автомобильные перевозки взлетели в 10 раз, а сроки доставки выросли в 5-7 раз. Это сильно повлияло на себестоимость импортных товаров, а товарная матрица российских селлеров сократилась и не успевала своевременно пополняться иностранными товарами, потому российские покупатели чаще стали делать покупки в зарубежных интернет-магазинах — выбор больше, а цены ниже. Конечно же на увеличение числа заказов с иностранных онлайн-витрин повлиял и тот факт, что те покупатели, что обычно делали оффлайн покупки во время зарубежных поездок, теперь лишились такой возможности и вынуждены делать заказы в интернет-магазинах.»