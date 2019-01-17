Японский бренд одежды Bape выходит на российский рынок

В московский ЦУМе откроются корнер и pop-up-площадка японской сети Bape. Это будет пятый магазин ритейлера за пределами Азии. Открытие запланировано на февраль, сообщает «Коммерсантъ».

Средний чек в магазине Bape в ЦУМе составит около €200, или примерно чуть более 15 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ.

По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, этот бренд хорошо известен среди любителей премиальных брендов уличной одежды, а японские марки занимают особое место в этой категории за счет концептуальности и ярко выраженного собственного стиля. Узнаваемый символ бренда Bape — графическое изображение гориллы из известного фильма «Планета обезьян» на камуфляжном принте. Госпожа Лебсак-Клейманс считает, что у Bape есть все основания рассчитывать на лояльность российских хайпбистов, у которых есть средства на премиальные покупки, поскольку цены на спортивные брюки варьируются от $200 до $850, а средняя стоимость футболок — $100.

Таким образом ЦУМ рассчитывает привлечь больше молодежной аудитории. Ведь универмаг всегда был ориентирован на широкую возрастную аудиторию. Среди нынешних подростков японский бренд является культовым, но основная аудитория — это молодые люди до 30 лет.

Российский рынок на данный момент не самый привлекательный для международных ритейлеров, отмечает руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксана Копылова. «В прошлом году на локальный рынок вышло всего 30 новых брендов, тогда как в 2017 году их было 48,— продолжает эксперт.— Из азиатских операторов первые точки в прошлом году открыли вьетнамская сеть ресторанов Tonkin и китайский бренд бытовой техники Haier. В числе больших событий fashion-рынка — долгожданное открытие дебютного магазина шведского COS».

Bape (Bathing ape) — японская марка уличной одежды, обуви и аксессуаров основана рэпером Томоаки Нагао (Nigo). Название марки переводится как обезьяна, купающаяся в теплой воде, и является отсылкой к ленивому молодому поколению японцев — целевой аудитории бренда. Узнаваемый символ бренда Bape — графическое изображение гориллы из известного фильма «Планета обезьян» на камуфляжном принте.

Магазины ритейлера представлены в основном в Японии, Китае, Таиланде и Сингапуре, еще четыре за пределами Азии. В 2011 году 90% акций компании были проданы гонконгской IT Group.