YouDo.com выходит в сегмент B2B

Онлайн-сервис YouDo.com объявляет о начале работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Теперь создавать и выполнять задания могут не только частные лица, но и компании, а также индивидуальные предприниматели.

С июля по август 2017 года новый сервис работал в тестовом режиме. За это время к YouDo.com обратились более 150 компаний, которые заявили о готовности принять участие в тестировании. Одними из первых бизнес-заказчиков стали сервис уборки Qlean, благотворительный фонд «ЖИВИ», «Додо Пицца», холдинг «Объединенные кондитеры». Большой интерес к направлению проявили ритейлеры и компании из банковской сферы, имеющие широкие сети региональных представительств и испытывающие большие проблемы с поиском надежных подрядчиков.

«С запуском B2B-направления у бизнес-заказчиков появилась возможность оплачивать услуги исполнителей по безналичному расчету, а по итогам выполненных работ получать необходимые закрывающие документы, — говорит Денис Кутергин, сооснователь онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com. — Для этого достаточно один раз заключить договор с YouDo.com, после чего открывается доступ к любым услугам во всех представленных на сервисе категориях. На сегодняшний день больше всего заказов от компаний связано с обслуживанием офисной техники и инженерных систем, бытовым ремонтом и логистикой».

Сотрудничество может проходить в одном из наиболее удобных для клиента форматов. Первый предполагает наличие персонального менеджера, который контролирует процесс оказания услуги и решает все организационные вопросы. При размещении задания система автоматически подбирает подходящих исполнителей по заявленным критериям, рейтингу и отзывам. Если задание выполнено успешно и заказчик принимает работу, персональный менеджер готовит и передает ему счет и закрывающие документы. YouDo.com гарантирует надлежащее качество оказания услуг и в случае возникновения любых проблем берет их устранение на себя.

Второй вариант сотрудничества предполагает самостоятельное размещение заданий и отбор исполнителей по традиционной схеме. По окончании отчетного периода заказчик получает все необходимые документы в порядке, предусмотренном договором.

Выполнять бизнес-задания на YouDo.com могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Сегодня такой статус есть примерно у 20% исполнителей. А тем, кто еще не зарегистрировал ИП или юридическое лицо, партнер YouDo.com «Промсвязьбанк» предлагает эксклюзивный тариф на обслуживание в банке на выгодных условиях и помощь в оформлении ИП или компании.

До конца года в развитие B2B-направления будет инвестировано более 10 млн рублей. В основном эти средства будут направлены на оплату труда сотрудников и привлечение клиентов.