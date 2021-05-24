YouTube добавит рекламу во все видео с 1 июня

YouTube объявил, что с 1 июня начнет размещать рекламные блоки во всех видео, опубликованных на платформе. На площадке начнут действовать новые правила монетизации контента.

В новом пользовательском соглашении отмечается, что «пользователь, размещающий свой материал, соглашается с тем, что предоставляет YouTube право монетизировать его контент или взимать с пользователей плату за доступ к нему».

Кроме того, выплаты, которые предусмотрены соглашениями с видеохостингом, с 1 июня «будут считаться роялти» и, в случае необходимости или требования законодательства, облагаться налогами.

Налог будет считаться от прибыли, полученной от просмотров в США. Поэтому авторам нужно будет предоставить налоговую информацию (ИНН, юрлицо, коммерческое название) в AdSense. Если не отправить данные до 31 мая 2021 года, с дохода, сгенерированного во всех странах, может удерживаться налог в 24%.

Если автор из России предоставил информацию в срок, то ставка налога будет 0%, так как между Россией и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.

Также YouTube решил подчеркнуть в правилах, что на площадке запрещено собирать данные, позволяющие идентифицировать личность пользователя. В том числе с помощью функции распознавания лиц.