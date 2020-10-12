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YouTube начал тестировать функцию продажи товаров из видео

YouTube начал тестировать функцию, которая позволит пользователям напрямую покупать продукты, которые они видят в видеороликах, пишет Bloomberg. Это может стать одним из самых больших изменений на платформе, которое позволит ей конкурировать с Amazon.

Как отмечает издание, недавно YouTube начал просить авторов контента маркировать и отслеживать продукты, которые используются в их роликах. Затем эти данные отправляются в Google, которая владеет видеосервисом.

Как рассказали несколько источников, на основе этой информации планируется разработать инструменты для аналитики и функцию покупки товаров прямо на YouTube — зрители смогут нажимать на товар во время просмотра ролика и покупать его напрямую. Кроме того, по информации Bloomberg, Google начала тестировать интеграцию с платформой электронной коммерции Shopify.

Представитель YouTube подтвердил изданию, что компания действительно тестирует такую ​​функцию на нескольких каналах, но отметил, что разработка находится в экспериментальной фазе. Предполагается, что создатели контента смогут контролировать, какие продукты будут выставлены на продажу.

Как отмечает Bloomberg, возможность совершать прямые покупки позволит YouTube конкурировать с Amazon. Но пока неясно, как видеосервис планирует получать доход от продаж.

Google и раньше давала понять, что планирует сделать YouTube центральным элементом стратегии электронной коммерции компании. Генеральный директор Google Сундар Пичаи отмечал, что на платформе есть масса популярных видео распаковок, которые легко превратить в интерактивный каталог товаров.

Автор: Анна
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