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YouTube начал тестировать опцию определения товаров в видео

YouTube начал тестировать функцию, которая позволит автоматически определять товары на видеороликах, загруженных на платформу. Также сервис сможет предлагать похожие и сопутствующие продукты, сообщает The Verge.

Новая функция показывает список продуктов, которые были обнаружены в конкретном видео. Этот список будет показываться в блоке между рекомендованными видео. Так YouTube хочет помочь пользователям узнать больше о показанном в ролике товаре.

Судя по всему, этот шаг направлен на то, чтобы предоставить Google свою долю на прибыльном рынке партнёрских ссылок, а также напрямую связать коммерцию с видеороликами на платформе.

Списки также могут выступать в роли второго алгоритма рекомендаций. YouTube будет показывать видео, в которых представлены похожие продукты. Нужна ли пользователям такая функция, покажет время.

Автор: Анна
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