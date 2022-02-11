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YouTube откроет телемагазин с продажами в режиме реального времени

Видеохостинг YouTube планирует запустить функцию телемагазина с возможностью прямых продаж из видеороликов и прямых эфиров до конца 2022 года. Тестирование новой функции на YouTube проводится с лета 2021 года.

«Покупки в режиме реального времени предлагают зрителям интерактивную среду, в которой они могут общаться с создателями, пока они предлагают новые продукты, представляют эксклюзивные предложения или обсуждают свои последние покупки», — прокомментировал директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

В компании также намерены усиливать свое направление коротких видеороликов YouTube Shorts, запущенное в сентябре 2020 года в конкуренции с сервисом TikTok. Ранее было объявлено, что компания намерена инвестировать в поддержку авторов коротких роликов на протяжении 2022 года. Одновременно в Shorts также будет изучена возможность запуска прямых продаж.

В планах YouTube на 2022 год также стоит развитие новых сервисов на основе технологий NFT, которое откроет пользователям новые возможности для заработка. Отмечается, что видеохостинг будет активно развивать собственную метавселенную, главным образом в игровом сегменте.

«Мы считаем, что новые технологии, такие как блокчейн и NFT, позволят авторам установить более глубокие отношения со своими поклонниками. Вместе они смогут сотрудничать в новых проектах и зарабатывать деньги такими способами, которые ранее были невозможны», — прокомментировали в компании, отметив необходимость «ответственного подхода» к новым технологиям и их «невероятный потенциал».

Автор: Катрин Волкова
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