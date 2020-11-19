В официальном блоге Google появилась информация о том, что YouTube запускает новый формат аудиорекламы. Услуга пока находится в стадии тестирования, но платформа считает, что аудио кампании будут так же эффективны, как и визуальные.

Аудиореклама охватит пользователей, которые не смотрят видео, а слушают их в фоновом режиме. В первую очередь тех, кто приходит на платформу за музыкой и подкастами. Звуковые ролики будут сопровождаться неподвижной картинкой или простой анимацией.

«При подготовке аудиокампании помните, что звук должен играть ведущую роль. Задайте себе вопрос: если я закрою глаза, я все еще могу четко понять, о чем эта реклама? Будьте ясны и конкретны в своем сообщении и выберите дружелюбный, аутентичный голос, чтобы передать своё сообщение», — советуют эксперты YouTube.

Согласно исследованию платформы, при альфа-тестировании 75% аудиокампаний смогли «значительно повысить узнаваемость бренда». Так, американская компания Shutterfly использовала новый формат, чтобы повлиять на решение заинтересованных пользователей сделать заказ. Отклик на рекламу вырос на 14%, популярность среди целевой аудитории — на 2%.