YouTube запустил витрину с товарами под рекламными роликами

Сервис YouTube запустил функцию, с помощью которой компании могут разместить витрину со своими товарами под рекламными роликами. Об этом говорится в сообщении блога корпорации Google, которая управляет видеоплатформой.

Нововведение поможет пользователям усилить свои позиции в e-commerce, говорят в YouTube. Чтобы воспользоваться функцией, нужно синхронизировать канал в сервисе Google Merchant Center со своей видеорекламой. Кнопка call-to-action, которая призывает потенциальных клиентов к действиям, расширится, и на странице появятся продукты-бестеллеры, которые компания захочет разместить для привлечения новых пользователей, отметили в YouTube.

Также в YouTube разместят специальную форму обратной связи, которая позволит клиентам обратиться в компанию. Например, продавцы автомобилей смогут разместить кнопку записи на тест-драйв. Производитель Jeep уже опробовал функцию и остался доволен результатом, указывают представители видеосервиса.

Еще один новый инструмент YouTube поможет брендам увеличить конверсии. Пользователи смогут перейти на внешние страницы после просмотра видео прямо из приложения — например, чтобы купить понравившийся товар.