ЮKassa и СберМаркет сравнили B2B-платежи компаний за год

Работодатели стали уделять больше внимания заботе о сотрудниках в период пандемии. Компании чаще заказывают услуги страхования, покупают сотрудникам авиабилеты, бытовую технику, электронику и продукты питания. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa и СберМаркета (входят в экосистему Сбера), сравнив B2B-платежи компаний с января по 25 октября 2020 и 2021 годов.

Здоровье и поездки

В этом году с января по 25 октября больше всего выросли обороты компаний, продающих услуги страхования через ЮKassa: в 10,2 раза относительно аналогичного периода 2020 года. Количество платежей увеличилось в 10,3 раза. Средний чек практически не изменился и составил 7392 рубля. Такой тренд связан в первую очередь с тем, что работодатели стремятся уделять больше внимания здоровью своих сотрудников на фоне новых волн пандемии.

При этом отмена ряда ограничений привела к тому, что командировок в другие города и страны стало больше. В связи с этим заметно увеличились расходы компаний на авиабилеты: средний чек вырос на 80% относительно прошлогоднего показателя и составил 51 741 рубль. Обороты компаний, продающих авиабилеты для корпоративных клиентов, увеличились в 4,7 раза, а число покупок — в 2,6 раза.

Обеспечение офисов и рабочих процессов

В 2021 году компании стали чаще выводить сотрудников в офис и покупать новое оборудование. Аналитики ЮKassa отмечают рост оборотов B2B-платежей у компаний, которые продают бытовую технику и электронику. Прибыль интернет-магазинов выросла в три раза, как и количество покупок. При этом средний чек увеличился на 2% и составил 9560 рублей.

Обороты B2B-платежей выросли также у компаний, покупающих профессиональное оборудование и заказывающих услуги по созданию и поддержке работы сайтов. Эти показатели выросли в два раза и на 20% соответственно. Самое большое снижение зафиксировано в сфере организации развлекательных мероприятий и покупки билетов. Обороты таких компаний стали меньше на 96%, а количество заказов упало на 88%.

«В октябре 2018 года мы запустили первый в России мгновенный сервис онлайн-расчетов между юрлицами, и в последние годы мы видим рост популярности B2B-платежей между компаниями. Обороты компаний, принимающих платежи, ежегодно увеличиваются в среднем в пять раз, — говорит Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney. — Наш сервис позволил упростить прием платежей от клиентов с расчетными счетами в банках и ускорить их обработку. Срок ожидания оплаты от организации сократился с одного-трех дней до одной-трех минут. Компаниям не нужно вводить данные о товаре или продавце: счет создается автоматически. Это позволяет бизнесу увеличить конверсию платежей и сэкономить время работников бухгалтерии».

Питание сотрудников на рабочем месте и удаленно

С началом пандемии СберМаркет делает упор на развитие не только основного бизнеса, но и B2B-направления. Компания доставляет корпоративным клиентам продукты питания, предметы для офиса и другие необходимые товары. А в условиях удаленной работы вопрос обеспечения сотрудников питанием становится более актуальным.

С января по 25 октября 2021 года средний чек B2B-заказа в СберМаркете составил 8330 рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего работодатели покупают для офисных и удаленных сотрудников канцелярские товары, продукты питания и предметы гигиены. При этом 55% корпоративных клиентов СберМаркета предпочитают покупать товары только онлайн, а 40% миксуют покупки: что-то берут в онлайне, что-то — в офлайне.

Доля свежих фруктов и овощей в заказах B2B-клиентов СберМаркета составляет около 15%, молока — 7%, чая и кофе — 8%, сладостей — 10%. Также работодатели готовы приобретать для сотрудников ЗОЖ-снеки и альтернативные виды молока (58%), настольные игры или приставки (11%).

Кроме того, часто заказывают канцелярские и бытовые товары. Топ-10 самых популярных позиций за январь-сентябрь 2021 года в этой категории: бумага А4, фломастеры и ручки, мешки для мусора, бытовая химия и антисептики.

«Мы помогаем нашим корпоративным клиентам закрывать самые разные бизнес-потребности: от закупки товаров для офиса до поощрения и мотивации персонала. В периоды новых волн пандемии и локдаунов мы помогаем работодателям в короткие сроки организовать рабочее пространство сотрудников на удаленке: доставить необходимую технику, канцелярию, полезные снеки и другие продукты прямо домой. В октябре мы начали доставлять в том числе офисную технику и мебель из сети „Офисмаг“. При заказе B2B-клиенты могут получить все необходимые документы в режиме онлайн, а мебель и технику для сотрудников мы доставим уже на следующий день», — отметил коммерческий директор СберМаркета Иван Бабич.

Чаще всего в 2021 году B2B-клиенты СберМаркета совершали заказы в торговых сетях METRO и Лента: их доля продаж в корпоративном сегменте составляет почти 70%. Большинство заказов (60%) оплачивается картой онлайн, второй по популярности способ — оплата картой курьеру (40%). С помощью Apple Pay, Google Pay и SberPay оплачивается 10% B2B-заказов.