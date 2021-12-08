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ЮKassa подключает интернет-магазины к SberPay

ЮKassa (цифровая финтех-платформа ЮMoney, входит в экосистему Сбера) предоставляет онлайн-компаниям возможность принимать платежи с помощью SberPay.

SberPay пришел на смену оплате через «Сбербанк Онлайн». Платить стало проще — нужно просто нажать кнопку SberPay и подтвердить платеж. При оплате со смартфона для подтверждения автоматически откроется приложение «Сбербанк Онлайн», а тем, кто платит с десктопа, придет push-уведомление на телефон. При таком способе оплаты отображается баланс карты, за счет чего больше покупателей завершает платеж.

«Число покупок с помощью смартфонов растет, и Pay-платежи постепенно вытесняют традиционные банковские карты. SberPay — востребованный и удобный метод оплаты, который соответствует основным трендам платежного рынка. Средний чек покупки с помощью SberPay в ЮKassa составляет 1627 рублей — это больше, чем у других Pay-методов и банковских карт. Чаще всего новый метод используют в технологичных отраслях: для оплаты услуг, товаров с доставкой, для платежей на образовательных и игровых ресурсах, а также для пожертвований»

Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney

«Мы активно развиваем сервисы безналичной оплаты. SberPay, который был запущен осенью 2020 года, отвечает современным требованиям платежного рынка и набирает популярность как среди пользователей, так и среди партнеров. Все больше и больше наших клиентов совершают покупки онлайн или оплачивают их с помощью смартфона. Использование сервиса еще и безопасно, так как оплата происходит внутри приложения “Сбербанк Онлайн”, данные не передаются на сервисы партнера»

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» в «Сбербанке»

 

Автор: Elvira
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