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ЮKassa запускает «Безопасную сделку» для С2С-платформ

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Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

ЮKassa (входит в экосистему Сбера) запускает «Безопасную сделку» — решение для расчетов между пользователями на С2С-платформах. Оно подходит маркетплейсам, доскам объявлений, сервисам по поиску специалистов, агрегаторам такси, службам курьерской доставки и другим площадкам для сделок между физлицами.

Продавцу «Безопасная сделка» гарантирует, что его товар или услуга будут оплачены. Покупатель же может быть уверен, что платит за качественный товар или услугу. Деньги клиента приходят продавцу только после того, как заказчик получил свою покупку. При этом «Безопасная сделка» позволяет заморозить деньги на срок до трех месяцев.

«Нам было важно, чтобы этот продукт было максимально легко подключить и использовать. „Безопасная сделка“ не требует идентификации ни одной из сторон — пользователям нужно лишь указать данные своих банковских карт для оплаты. Удобно также, что новый сервис помогает самозанятым и площадкам сократить документооборот», — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Оплата в рамках «Безопасной сделки» происходит по привычному сценарию. Покупателю доступен любой из популярных методов оплаты и привязка карты, а продавец может получать деньги на любую банковскую карту или на счет пользователя ЮMoney. Заработанное можно сразу тратить онлайн и офлайн с кэшбэком, переводить или инвестировать. Стороны рассчитываются напрямую — не нужно ждать, пока деньги пройдут через расчетный счет платформы. Это позволяет сайту отчитываться перед налоговой только за комиссию, которую он получил. Платформа также может управлять размером комиссии.

Сервис «Безопасная сделка» легко интегрировать на сайт. Он может работать с другими продуктами ЮKassa, такими как сплитование для маркетплейсов, быстрый P2P-расчет, сервис электронных чаевых и не только. Платформе, на которой проходит сделка, доступны разные платежные решения — встраиваемые или с редиректом на другую страницу.

Маркетплейс современного искусства BIZAR протестировал «Безопасную сделку» и собрал список необходимых решений от ЮKassa.

О сотрудничестве рассказал соонователь сервиса Илья Пятигорский: «С нами работают и юридические лица, и самозанятые художники, и фонды. Мы как площадка не участвуем напрямую в сделке покупки работы. Мы предоставляем цифровой сервис с экспозицией работ и умным подбором, даем художнику или институции возможность про себя рассказать. Поэтому нам было важно найти партнера, который сможет настроить прием платежей между покупателями и продавцами напрямую. А нам на базе этого сервиса легче создать простой и удобный клиентский путь. Причем как с юридическими лицами, так и художниками. Поэтому у нас подключено два решения от ЮKassa: прием платежей для маркетплейсов и „Безопасная сделка“ для работы с художниками».

Компании и сервисы: Сбербанк России, ЮMoney, ЮKassa
Автор: Анна
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