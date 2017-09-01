Принадлежащий Mail.ru Group сервис «Юла» запускает услугу по продаже недвижимости «под ключ»: от размещения объявления до электронного закрытия сделки, рассказал журналистам основатель и руководитель «Юлы» Егор Абрамец. Также сервис будет предоставлять ряд дополнительных услуг, связанных с продажей жилья — бесплатная фотосъемка квартиры, клининг, юридическое сопровождение и консультирование. Кроме того, продавцы смогут заказать создание 3D-тура.

На первом этапе услуга по продаже квартир доступна для собственников недвижимости из Москвы и ближайшего Подмосковья, но в будущем планируется открыть и другие города.

Все объявления, попадающие в базу, будут проверяться с помощью технологии искусственного интеллекта, говорят в Mail.ru Group. В частности, будет проверяться уникальность фотографий и их соответствие выставленной на продажу недвижимости. Помимо модерации, квартиры на «Юле» будут также проходить верификацию на предмет наличия права собственности у продавца. В будущем планируется ввести электронное закрытие сделки на основе блокчейн-технологий.

Партнером проекта стало цифровое агентство недвижимости «33 слона». Финансовые детали соглашения не раскрываются. Гендиректор «33 слонов» Игорь Калаганов уточнил, что все услуги по продаже квартиры будет оказывать агентство. Их стоимость он оценил в 2−3% от общей суммы сделки, а отдельное юридическое сопровождение продажи — в 30−50 тыс. руб.

В Mail.ru Group уточняют, что продавцы не обязаны пользоваться услугами «33 слонов» для размещения объявлений на «Юле».

Сервис бесплатных объявлений «Юла» был запущен в 2015 г. В настоящий момент его аудитория, по собственным данным Mail.ru Group, составляет 20 млн пользователей в России. Более 60% пользователей заходят на «Юлу» с мобильного телефона. В июле этого года сервис был интегрирован в «Одноклассники» — объявление, размещенное в соцсети, становится доступно на «Юле» и наоборот. До конца года планируется провести интеграцию с «ВКонтакте».