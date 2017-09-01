+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Юла» запускает услугу по продаже недвижимости «под ключ»

Принадлежащий Mail.ru Group сервис «Юла» запускает услугу по продаже недвижимости «под ключ»: от размещения объявления до электронного закрытия сделки, рассказал журналистам основатель и руководитель «Юлы» Егор Абрамец. Также сервис будет предоставлять ряд дополнительных услуг, связанных с продажей жилья — бесплатная фотосъемка квартиры, клининг, юридическое сопровождение и консультирование. Кроме того, продавцы смогут заказать создание 3D-тура.

На первом этапе услуга по продаже квартир доступна для собственников недвижимости из Москвы и ближайшего Подмосковья, но в будущем планируется открыть и другие города.

Все объявления, попадающие в базу, будут проверяться с помощью технологии искусственного интеллекта, говорят в Mail.ru Group. В частности, будет проверяться уникальность фотографий и их соответствие выставленной на продажу недвижимости. Помимо модерации, квартиры на «Юле» будут также проходить верификацию на предмет наличия права собственности у продавца. В будущем планируется ввести электронное закрытие сделки на основе блокчейн-технологий.

Партнером проекта стало цифровое агентство недвижимости «33 слона». Финансовые детали соглашения не раскрываются. Гендиректор «33 слонов» Игорь Калаганов уточнил, что все услуги по продаже квартиры будет оказывать агентство. Их стоимость он оценил в 2−3% от общей суммы сделки, а отдельное юридическое сопровождение продажи — в 30−50 тыс. руб.

В Mail.ru Group уточняют, что продавцы не обязаны пользоваться услугами «33 слонов» для размещения объявлений на «Юле».

Сервис бесплатных объявлений «Юла» был запущен в 2015 г. В настоящий момент его аудитория, по собственным данным Mail.ru Group, составляет 20 млн пользователей в России. Более 60% пользователей заходят на «Юлу» с мобильного телефона. В июле этого года сервис был интегрирован в «Одноклассники» — объявление, размещенное в соцсети, становится доступно на «Юле» и наоборот. До конца года планируется провести интеграцию с «ВКонтакте».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

1 сентября / Комментарии
В Google AdWords появилась новая метрика для товарных объявлений

В Google AdWords появилась новая метрика для товарных объявлений

В Google AdWords сообщили о добавлении новой метрики для кампаний. Метрика «Процент полученных показов на верхней позиции» отображает долю показов товарных объявлений на наиболее заметном месте на странице.

далее →

1 сентября / Комментарии
В объявлениях Яндекс.Директа появились ссылки на страницу товара в Маркете

В объявлениях Яндекс.Директа появились ссылки на страницу товара в Маркете

Команда Директа сообщила о том, что теперь к объявлениям можно добавить (в рамках существующих быстрых ссылок) ссылки, ведущие на страницу товара или услуги в Яндекс.Маркете или в соцсетях.

далее →

31 августа / Комментарии
Ozon сам займётся продажей крупной бытовой техники

Ozon сам займётся продажей крупной бытовой техники

В ближайшее время онлайн-ритейлер Ozon запустит в регионах продажи крупной бытовой техники, в частности холодильников и стиральных машин.

далее →

31 августа / Комментарии
Viber вошел в рекламную сеть «Яндекса»

Viber вошел в рекламную сеть «Яндекса»

Яндекс начал размещать рекламные блоки в мессенджере Viber. Объявления появятся на экране пользователя после завершения звонка. Таким образом Яндекс надеется усилить конкуренцию с Google в мобильной среде, где американская компания лидирует.

далее →

29 августа / Комментарии
В России появился сервис оплаты товаров лайками

В России появился сервис оплаты товаров лайками

Предприниматель Владимир Гладких запустил сервис FunPay.money, который позволяет расплачиваться за товары и услуги лайками.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!