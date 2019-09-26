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Юла запустила «истории» для продвижения товаров и услуг

В ленте объявлений сервиса Юла появились «истории». Вертикальный формат, используемый в соцсетях для временных публикаций, на Юле поможет продавцам и мастерам продвигать свои товары и услуги.

«Истории» на Юле служат дополнением к объявлениям. Например, специалист по кройке и шитью может опубликовать примеры недавно сшитых платьев, мастер по маникюру — фото новых работ, а строитель — снимки недавно возведённых коттеджей из бруса. Всё это позволит им выделиться среди других продавцов на площадке.

В отличие от классических соцсетей, на Юле «истории» остаются доступными в течение недели и показываются не только подписчикам, но и новой аудитории. Первым в списке «историй» пользователь будет видеть контент от тех продавцов, на которых он подписан, а затем от тех, кто находится неподалёку.

Прямо из «историй» можно подписаться на интересных продавцов, например, чтобы не пропустить новые объявления и воспользоваться их услугами в будущем. Тестирование функции показало, что набирать подписчиков выгодно: по статистике Юлы, конверсия из просмотры в продажи товаров у продавцов с подписчиками на 17% выше, чем у продавцов без.

Услуга направлена в первую очередь на профессиональных продавцов и мастеров, её стоимость составит 99 рублей в месяц за безлимитное количество «историй». Функция уже доступна пользователям мобильного приложения Юлы на Android и в ближайшее время появится на iOS.

Запуск «историй» — новый этап в развитии Юлы как сервиса объявлений с функциями социальной сети и превращении в полноценную платформу социальной электронной коммерции. На Юле пользователи могут общаться через личные сообщения, подписываться на продавцов, с недавних пор — бесплатно и безопасно звонить (без отображения номера мобильного). С появлением «историй» Юла становится ещё и площадкой для создания контента, который помогает пользователям Юлы продавать и покупать товары и услуги.

Автор: Анна
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