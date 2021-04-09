Юла запустила видео-верификацию пользователей по лицу

Сервис Юла запустил опцию подтверждения профилей пользователей с помощью биометрии. Для этого достаточно записать короткое видео-селфи, которое будет проверено системой искусственного интеллекта по множеству различных параметров (например, проходит ли проверку живой человек или дипфейк, мошенник с маской и т.д.).

Видео-селфи — опциональная функция. Её главная задача — повышать доверие пользователей друг к другу и способствовать росту сделок. В среднем процесс проверки видео-селфи занимает несколько секунд, а после подтверждения в аккаунте появится специальная иконка верификации. Видео-селфи, как и другие данные, надежно защищены и не будут доступны третьим лицам.

Новая технология позволит ещё эффективнее бороться с мошенничеством. Ранее Юла внедрила скрытие номеров в приложении и на сайте для предотвращения нежелательных звонков и запустила подтверждение профиля с помощью единой учетной записи экосистемы VK [VK Connect]. После появления этих функций в конце 2020 всего за месяц среднесуточное количество пользователей, пожаловавшихся на мошенничество на Юле сократилось в разы и составило 0,001% от дневной аудитории сервиса.

Верификация с помощью видео-селфи уже работает в приложениях Юлы на iOS и Android и в ближайшее время появится в десктопной версии сервиса.

«Видео-селфи на Юле — очередной шаг по повышению безопасности нашего сервиса. Помимо большой работы по защите наших пользователей от внешних угроз, мы стараемся еще и повысить доверие внутри сервиса. Это положительно сказывается на количестве сделок и сокращает время продажи товаров и услуг на Юле» — прокомментировал запуск Егор Данилов, директор по продукту сервиса Юла.