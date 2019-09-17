+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Юле появились предложения и скидки от других компаний

Пользователи Юлы теперь могут обменять бонусы, которые получают за различные действия в сервисе, на специальные предложения от партнеров.

На старте доступны предложения ivi, Ozon и Skyeng, но сервис планирует расширять список партнеров, с которыми работает по CPA-модели (оплата за каждого приведенного клиента).

Каждый день бонусами Юлы пользуется более 1 миллиона человек, получая их за различные действия в сервисе, например, за вход в приложение. Ранее бонусы можно было потратить на бесплатное продвижение своих объявлений и получение скидки на платные услуги в Юле. С этого момента можно обменять их на скидки и специальные предложения от других компаний.

Сейчас для пользователей сервиса доступны предложения от Skyeng, Ozon, Ситимобил и онлайн-кинотеатра ivi. Для получения промокода пользователю достаточно зайти в настройки своего профиля, открыть «Как получить бонусы?» и перейти в новый раздел со скидками.

Перед запуском Юла провела опрос среди своей аудитории: он показал, что 36% пользователей в категории «Развлечения» хотели бы видеть промокоды ivi в новом разделе. «Мы рады быть в числе первых компаний, подключившихся к партнёрству с сервисом Юла. Для нас это дополнительный канал привлечения аудитории, а для нашего партнёра — возможность предоставить своим пользователям дополнительные преференции в виде предложения от крупнейшего российского онлайн-кинотеатра» — прокомментировал Алексей Казаков, директор по маркетингу в онлайн-кинотеатре ivi.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 сентября / Комментарии
АШАН заходит на AliExpress

АШАН заходит на AliExpress

Одним из первых розничных оффлайн-партнёров Tmall в России становится торговая сеть АШАН, которая запускает свой магазин на платформе с нон-фуд ассортиментом 16 сентября. Это первый подобный опыт для ритейлера в России.

далее →

16 сентября / Комментарии
Lamoda запустила интерактивную кампанию в центре Москвы

Lamoda запустила интерактивную кампанию в центре Москвы

Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустил интерактивную кампанию в центре Москвы. Специально для этого шестнадцать рекламных конструкций переоборудовали в виртуальные примерочные.

далее →

13 сентября / Комментарии
«Ситилинк» планирует увеличить долю на рынке инструментов

«Ситилинк» планирует увеличить долю на рынке инструментов

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, наращивает свое присутствие на рынке электроинструментов. Компания планирует в среднем за год добиться почти двукратного роста по направлению и увеличить свою долю на рынке инструментов до 5-7%.

далее →

12 сентября / Комментарии
AliExpress начнет торговлю автозапчастями

AliExpress начнет торговлю автозапчастями

AliExpress запускает продажу автотоваров с российского склада. Онлайн-площадка привлекла «Газпром нефть» (бренд масел G-Energy), Philips, Euroauto и еще нескольких десятков продавцов, а в течение года планирует расширить их численность до 500.

далее →

11 сентября / Комментарии
«Ситилинк» расширил линейку детских товаров

«Ситилинк» расширил линейку детских товаров

С начала сентября федеральный ритейлер «Ситилинк» возобновил продажи детских товаров, не относящихся к категории техники и электроники – ключевого направления компании. В ассортименте дискаунтера появилась продукция двух производителей детских автомобильных кресел – Siger и Zlatek.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!