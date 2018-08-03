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"Юлмарт девелопмент" попал под наблюдение

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО «БигБокс» ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт девелопмент», входящего в ГК «Юлмарт», сообщает юридический портал РАПСИ.

Ранее арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении НАО «Юлмарт». С заявлениями о признании ритейлера «Юлмарт» банкротом обратились ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО «БигБокс», ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Март».

Общая сумма долга компании перед банком «Уралсиб» составляет около 800 миллионов рублей. «Юлмарт» ранее сообщил, что компания и банк «Уралсиб», который является одним из ее крупнейших кредиторов, подписали договор о реструктуризации кредита в размере 750 миллионов рублей, выданного в 2016 году.

Совладелец НАО «Юлмарт» Дмитрий Костыгин является обвиняемым по уголовному делу о кредитном мошенничестве и находится под домашним арестом. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров компании, обеспечил заключение договора со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставив ложные сведения о финансовом состоянии компании. После чего банк перечислил на расчетный счет «Юлмарта» один миллиард рублей, которым обвиняемый, по мнению следствия, распорядился по своему усмотрению.

Автор: Анна
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