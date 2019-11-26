Юлмарт добавил на Joom технику, товары для дома, косметику и детские товары

Онлайн-ритейлер Юлмарт начал выдавать заказы международного мобильного маркетплейса Joom в своих торговых объектах и выставил на витрине партнёра 5000 SKU товаров различных категорий: от персональной электроники до косметики. Для клиентов Joom в России Юлмарт предоставляет гарантийное обслуживание на все товары от российских продавцов.

Ассортимент

Юлмарт представил на Joom: товары для дома и дачи, товары DIY, персональную электронику и гаджеты, бытовую технику, компьютеры и комплектующие, офисную технику, автотовары, категорию «Красота и здоровье», детские товары, спортивное питание и другие категории.

В ассортименте можно найти десятки ведущих брендов: Samsung, LG, Philips, Nokia, Xiaomi, Asus, Lenovo, Bosch, Panasonic, Apple, Toshiba, и другие, а также товары B-брендов в низком ценовом сегменте. В ближайшее время ожидается загрузка до 10000 единиц товаров.

Логистика

Юлмарт осуществляет полный комплекс складских услуг: приемку и хранение товаров, обработку и перемещение; выдачу и доставку клиентам, а также гарантийное обслуживание. В распоряжении Joom два хаба в Москве и Санкт-Петербурге, пригородные центры исполнения заказов, откуда Юлмарт распределяет и доставляет товары Joom в пункты выдачи и городские центры исполнения заказов. Также Юлмарт оказывает услуги на последней миле: доставке курьером «‎до дверей».

Гарантия

Только Юлмарт предоставляет гарантийное обслуживание на все товары от российских продавцов, сделанные на маркетплейсе Joom в России — вне зависимости от логистического партнера, который был задействован при оформлении и выполнении заказа.

Если клиент Joom заказал товар, который нужно получить в Юлмарте, он может обратиться по гарантийному обслуживанию здесь же: вернуть покупку в ПВЗ или отправить ее в Юлмарт с помощью "‎Почты России«‎. Юлмарт примет товар на гарантийное обслуживание и при необходимости инициирует возврат средств от Joom. Если заказ был получен в пунктах других партнёров, необходимо сначала обратиться в Joom через мобильное приложение или по почте support@joom.com, указав номер заказа. При наличии гарантии от производителя, покупатель может также обратиться напрямую к производителю.