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«Юлмарт» начал продавать подержанные автомобили

«Юлмарт» сообщил о запуске продаж подержанных автомобилей. К концу 2018 года ритейлер планирует продавать до 1000 машин в месяц.

На пилотном этапе проекта приобрести автомобиль можно только в Санкт-Петербурге. После открытия регионального центра исполнения заказов в Мытищах, которое запланировано на второе полугодие 2017 года, покупка машин станет доступна жителям Московского региона.

Посмотреть ассортимент доступных автомобилей и их характеристики можно будет на сайте ulmart.ru. Выбрав машину, клиент сможет договориться о её просмотре в одном из пригородных центров исполнения заказов на Пискарёвском проспекте или на Пулковском шоссе.

Средняя цена представленных на платформе автомобилей составит от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. «Юлмарт» отдаёт приоритет моделям в ценовом диапазоне от 300 тысяч до 1,5 млн рублей.

Объём инвестиций в проект компания не называет, объясняя, что он будет скорректирован. Окончательная сумма станет известна после запуска площадки в Подмосковье.

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«У покупателя не всегда есть возможность привлечь эксперта для консультации перед покупкой. В „Юлмарте“ он не понадобится. Мы проводим тщательную экспертизу перед тем как включить автомобиль в наш ассортимент», — заявил директор управления направления «Энергия» «Юлмарта» Никита Самарин.

В «Юлмарте» обещают, что пойдут еще дальше в данном направлении. В дальнейшем компания планирует предоставлять услуги по техническому обслуживанию авто, установке багажников и автокресел, страхованию и кредитованию покупателей.

Автор: Анна
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