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Привлечение клиентов RSS

Юлмарт начал выдавать кэшбэк с покупок по картам «Мир»

Онлайн-ритейлер Юлмарт стал возвращать клиентам 10% от суммы покупок, оплаченных картами национальной платежной системы «Мир». Акция стартовала 5 апреля и продлится до 5 мая.

Чтобы получать кэшбэк, нужно стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», нажав кнопку «Зарегистрироваться» в специальном разделе, и заказать любые товары на ulmart.ru на сумму от 5000 рублей.

Вернуть 10% от суммы заказа клиенты смогут только при условии онлайн-оплаты на сайте. Это первая акция для клиентов Юлмарта, в которой кэшбэк будет начисляться на банковскую карту в рублях на эквивалентную сумму. Деньги поступят в течение недели с момента совершения покупки: максимальная сумма кэшбэка за весь период акции — 5000 рублей.

«Мы приобрели позитивный опыт в ходе реализации совместных программ с банками и платежными системами и открыты к новым проектам. Такие акции помогают решать бизнес-задачи как Юлмарта, так и наших партнеров: увеличить оборот в онлайне, повысить лояльность клиентов и привлечь новых пользователей. Рады быть одними из первых среди крупных онлайн-ритейлеров, запустивших совместную акцию с платёжной системой „Мир“», — комментирует Дмитрий Ерушенков, руководитель проектов направления «Платёжные сервисы», Юлмарт.

«Мы стремимся к тому, чтобы участники программы лояльности платежной системы „Мир“ получали выгодные предложения в различных категориях товаров и услуг, для этого мы активно развиваем портфолио партнерств. Мы рады, что к нашей программе лояльности присоединился такой крупный игрок онлайн-ритейла. Это позволит держателям карт „Мир“ существенно сэкономить на покупке бытовой техники, электроники и других товаров из обширного ассортимента, а нашему партнеру — привлечь качественный целевой трафик на свою онлайн-витрину», — отметил Юрий Коптяев, директор по клиентскому опыту платежной системы «Мир».

Автор: Анна
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