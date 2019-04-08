Юлмарт начал выдавать кэшбэк с покупок по картам «Мир»

Онлайн-ритейлер Юлмарт стал возвращать клиентам 10% от суммы покупок, оплаченных картами национальной платежной системы «Мир». Акция стартовала 5 апреля и продлится до 5 мая.

Чтобы получать кэшбэк, нужно стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», нажав кнопку «Зарегистрироваться» в специальном разделе, и заказать любые товары на ulmart.ru на сумму от 5000 рублей.

Вернуть 10% от суммы заказа клиенты смогут только при условии онлайн-оплаты на сайте. Это первая акция для клиентов Юлмарта, в которой кэшбэк будет начисляться на банковскую карту в рублях на эквивалентную сумму. Деньги поступят в течение недели с момента совершения покупки: максимальная сумма кэшбэка за весь период акции — 5000 рублей.

«Мы приобрели позитивный опыт в ходе реализации совместных программ с банками и платежными системами и открыты к новым проектам. Такие акции помогают решать бизнес-задачи как Юлмарта, так и наших партнеров: увеличить оборот в онлайне, повысить лояльность клиентов и привлечь новых пользователей. Рады быть одними из первых среди крупных онлайн-ритейлеров, запустивших совместную акцию с платёжной системой „Мир“», — комментирует Дмитрий Ерушенков, руководитель проектов направления «Платёжные сервисы», Юлмарт.