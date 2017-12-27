Юлмарт не закрывается и продолжает работу

За последние две недели 2017 г. продажи Юлмарта выросли более чем вдвое благодаря проведению масштабной рекламной кампании в регионах присутствия. В самом крупном городском центре исполнения заказов (ГЦИЗ) на Пулковском шоссе под Новый год установлен рекорд по дневной выручке: продажи оказались в 3.2 раза больше, чем в любом другой день. Также был получен аналогичный рекорд оборота на сотрудника, что явилось следствием продолжающейся оптимизации затрат, начавшейся в 2017 году. В итоге, компания успешно отработала этот горячий для любого ритейлера период.

Несколько десятков объектов работают в полноценном режиме уже с 4 января, остальные постепенно выходят из каникул. В 2018 году компания продолжит реализацию программы сокращения издержек, которая подразумевает временное закрытие объектов на модернизацию, с последующим их открытием после выполнения необходимых мероприятий. В связи с чем, в течение января возможна выборочная приостановка продаж в некоторых регионах. Уже с февраля компания Юлмарт вернется к привычному режиму работы на всей географии присутствия. Товары из Юлмарта будут доступны клиентам не менее чем в 400 населенных пунктах, причем с еще более высоким уровнем сервиса.

«Мы планируем закончить программу сокращения издержек к концу января этого года. На сегодняшний день работают только эффективные ЦИЗ и ГЦИЗ на территории десяти областей. В 2018 году компания станет еще более эффективной», — отметили в пресс-службе Юлмарта.

Продажи компании по итогам декабря сопоставимы с продажами аналогичного периода 2016 года. Основным трендом 2017 года стало стабильное сокращение спроса на электронику, что было особенно заметно в предновогодний период. Самыми быстрорастущими категориями стали медицинская техника, в частности ингаляторы и ирригаторы — спрос на нее в Юлмарте вырос за год в 5 раз, и секс-игрушки — их продажи выросли в 5-7 раз.