+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Юлмарт открыл витрину товаров из Китая

Юлмарт в тестовом режиме запустил кроссбордер и предложил продавцам и производителям из Китая торговать на своей витрине. Клиенты могут напрямую приобретать товары у китайских компаний с бесплатной доставкой во все регионы присутствия ретейлера в России.

Юлмарт не участвует в договоре купли-продажи и таможенном оформлении, а выступает как онлайн-витрина и место получения заказов. Товары китайских продавцов и производителей размещены в общем каталоге ulmart.ru и выделены в отдельные категории с пометкой «из Китая».

Товары из Китая сопровождаются подробным описанием на русском языке с указанием всех характеристик, аналогично остальным товарам на сайте, и обозначаются в карточке товара признаком, где отмечено, что продавец — это китайская компания.

Чтобы оформить заказ, клиенту нужно указать паспортные данные и ИНН для прохождения таможенного контроля, затем произвести 100% предоплату заказа китайскому продавцу. На этапе оформления покупатель может ознакомиться с офертой продавцов.

Формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и проведением таможенного оформления занимается логистический партнёр в Китае. Юлмарт осуществляет доставку товаров во все центры исполнения и пункты выдачи заказов и поддержку клиентов. На пилотном этапе проекта срок доставки составит от 2 до 3 недель, затем — от 5 до 7 рабочих дней.

«Благодаря запуску кроссбордера, мы значительно расширяем ассортимент. Сейчас мы делаем ставку на электронику и промтовары. При этом не ограничиваем товарную матрицу для компаний, которые хотят сотрудничать с Юлмартом. Планируем представить товары китайских продавцов во всех основных категориях», — рассказывает Павел Олонов, директор управления логистики и формирования заказов Юлмарта.

«Товары продавцов из Китая будут в среднем примерно на 15% дешевле основного ассортимента, в зависимости от категории. Главная цель — дать клиенту самому выбрать: купить товары „здесь и сейчас“ с максимальным сервисом, дешевле с доставкой через несколько дней от поставщиков в России с высоким сервисом и гарантией или ещё дешевле, но из-за границы», — комментирует Олег Пчельников, директор бизнес-направления «Продукт» Юлмарта.

Юлмарт работает с магазинами-партнерами по модели маркетплейса: продавцы размещают на площадке свои товары и платят вознаграждение по факту продажи. Ретейлер ориентируется на продажу товаров в среднем ценовом сегменте.

До конца 2019 года в Юлмарте рассчитывают увеличить долю товаров кроссбордера в обороте до 5%, а ассортимент — до 100 000 SKU и расширить список партнеров-поставщиков. Юлмарт нацелен не только на китайские товары: уже ведутся переговоры с европейскими продавцами.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 мая / Комментарии
В «Яндекс.Еде» появились бизнес-аккаунты

В «Яндекс.Еде» появились бизнес-аккаунты

Российские компании смогут заводить на сервисе «Яндекс.Еда» бизнес-аккаунты. Это подразумевает, что их сотрудники получат возможность заказывать еду из ресторанов за счет работодателя.

далее →

13 мая / Комментарии
«Вконтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг

«Вконтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «Вконтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг. По словам одного из источников на книжном рынке, партнером проекта выступает ООО «Библио».

далее →

8 мая / Комментарии
Ozon открыл витрину товаров от зарубежных продавцов

Ozon открыл витрину товаров от зарубежных продавцов

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать продажи электроники, одежды и других товаров из-за рубежа. На сайте площадки создан раздел «Товары из-за рубежа», где в тестовом режиме представлены несколько тысяч товарных наименований из Китая, Европы и США.

далее →

6 мая / Комментарии
Ozon снизил комиссию для селлеров своего маркетплейса

Ozon снизил комиссию для селлеров своего маркетплейса

С 1 мая интернет-площадка Ozon снизила комиссию для продавцов маркетплейса в нескольких товарных категориях - это автотовары, некоторые виды электроники и бытовой техники, мебель, товары для дома и сада, товары для здоровья, одежда и обувь.

далее →

30 апреля / Комментарии
У российских евреев появится собственный маркетплейс

У российских евреев появится собственный маркетплейс

Российский еврейский конгресс (РЕК) с партнерами учредили ассоциацию «Еврейское онлайн-сообщество». Она к концу 2019 г. планирует открыть интернет-платформу, а затем и маркетплейс для российских евреев на домене Jews.ru.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!