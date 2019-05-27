Юлмарт открыл витрину товаров из Китая

Юлмарт в тестовом режиме запустил кроссбордер и предложил продавцам и производителям из Китая торговать на своей витрине. Клиенты могут напрямую приобретать товары у китайских компаний с бесплатной доставкой во все регионы присутствия ретейлера в России.

Юлмарт не участвует в договоре купли-продажи и таможенном оформлении, а выступает как онлайн-витрина и место получения заказов. Товары китайских продавцов и производителей размещены в общем каталоге ulmart.ru и выделены в отдельные категории с пометкой «из Китая».

Товары из Китая сопровождаются подробным описанием на русском языке с указанием всех характеристик, аналогично остальным товарам на сайте, и обозначаются в карточке товара признаком, где отмечено, что продавец — это китайская компания.

Чтобы оформить заказ, клиенту нужно указать паспортные данные и ИНН для прохождения таможенного контроля, затем произвести 100% предоплату заказа китайскому продавцу. На этапе оформления покупатель может ознакомиться с офертой продавцов.

Формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и проведением таможенного оформления занимается логистический партнёр в Китае. Юлмарт осуществляет доставку товаров во все центры исполнения и пункты выдачи заказов и поддержку клиентов. На пилотном этапе проекта срок доставки составит от 2 до 3 недель, затем — от 5 до 7 рабочих дней.

«Благодаря запуску кроссбордера, мы значительно расширяем ассортимент. Сейчас мы делаем ставку на электронику и промтовары. При этом не ограничиваем товарную матрицу для компаний, которые хотят сотрудничать с Юлмартом. Планируем представить товары китайских продавцов во всех основных категориях», — рассказывает Павел Олонов, директор управления логистики и формирования заказов Юлмарта.

«Товары продавцов из Китая будут в среднем примерно на 15% дешевле основного ассортимента, в зависимости от категории. Главная цель — дать клиенту самому выбрать: купить товары „здесь и сейчас“ с максимальным сервисом, дешевле с доставкой через несколько дней от поставщиков в России с высоким сервисом и гарантией или ещё дешевле, но из-за границы», — комментирует Олег Пчельников, директор бизнес-направления «Продукт» Юлмарта.

Юлмарт работает с магазинами-партнерами по модели маркетплейса: продавцы размещают на площадке свои товары и платят вознаграждение по факту продажи. Ретейлер ориентируется на продажу товаров в среднем ценовом сегменте.

До конца 2019 года в Юлмарте рассчитывают увеличить долю товаров кроссбордера в обороте до 5%, а ассортимент — до 100 000 SKU и расширить список партнеров-поставщиков. Юлмарт нацелен не только на китайские товары: уже ведутся переговоры с европейскими продавцами.