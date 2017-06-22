Юлмарт перешёл на онлайн-кассы

Юлмарт, одна из крупнейших российских частных интернет-компаний в области e-commerce, объявил о досрочном завершении проекта по переходу на новый порядок работы в соответствии с требованиями последней редакции Федерального закона № 54 «О применении контрольно-кассовой техники».

Интернет-ретейлер приступил к изменению технологий и бизнес-процессов семь месяцев назад. Для соблюдения требований закона потребовалось произвести работы по модернизации кассовых аппаратов и закупить новую технику, заключить договоры с операторами фискальных данных, заранее приобрестифискальные накопители. В проекте участвовали все подразделения компании.

За три недели до указанного в законе срока (1 июля 2017 года) Юлмарт подключил всю контрольно-кассовую технику к интернету. После каждой операции продажи чек автоматически отправляется на сервер оператора фискальных данных в электронном виде. Оператор обрабатывает, хранит и направляет детализированную информацию в налоговую службу.

Клиенты Юлмарта получают электронные чеки при онлайн-оплате покупок на телефон или e-mail, а на бумажных чеках печатаются необходимые реквизиты, включая QR-код для проверки подлинности с помощью мобильного приложения ФНС.

«Мы сфокусировались на модернизации стационарных касс компании —такое решение позволило сэкономить миллионы рублей по сравнению с покупкой новых. Модернизировано 508 стационарных касс, на 12 объектах Юлмарта установлена новая техника. Приобрели четыреонлайн-кассы и 200 новых мобильных касс. Водители-курьеры Юлмарта получили планшеты с мобильным приложением, которое упрощает работу с кассами и улучшает сервис доставки в целом. С 12 июня все центры исполнения заказов, пункты выдачи Юлмарт Outpost и служба доставки работают на обновлённом кассовом оборудовании», — рассказывает Олег Никитин, руководитель проектов направления «Финансовые сервисы» Юлмарта.

Напомним, в прошлом году вступила в силу новая редакция Федерального закона № 54 «О применении контрольно-кассовой техники». С 1 июля 2017 года торговые предприятия должны отчитываться о каждой торговой операции перед Федеральной налоговой службой в режиме онлайн через оператора фискальных данных (ОФД).