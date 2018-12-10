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Юлмарт подключился к сервису Masterpass от Mastercard

Онлайн-ритейлер Юлмарт запустил сервис Masterpass от Mastercard для своих клиентов. Покупатели смогут сохранять данные банковских карт в связке с номером телефона в защищенном хранилище платежной системы, чтобы не вводить их заново для каждой следующей оплаты. Эквайринг и техническое решение обеспечивает Банк Русский Стандарт совместно с процессинговым центром Uniteller.

Облачный сервис Masterpass делает онлайн-оплату картой проще и быстрее. Сохранив карту в Mаsterpass один раз, клиенты смогут её использовать для оплат и переводов в тысячах сервисов по всему миру, подключенных к платформе. Не потребуется вводить номер и срок действия карты в каждом магазине — достаточно выбрать карту из списка. К одному верифицированному номеру телефона можно «привязать» несколько карт разных банков и платежных систем. Специальный механизм «бесшовной» авторизации, встроенный в привычный пользователю процесс оплаты на сайте, позволяет легко и безопасно переключаться между картами.

Сервис не требует отдельных процедур регистрации: добавить новую карту в Masterpass можно в интерфейсе Юлмарта во время покупки, отметив галочкой опцию «Сохранить карту для последующих оплат».

Оплата с использованием Masterpass в Юлмарте доступна как зарегистрированным клиентам с учётной записью, так и пользователям, оформляющим экспресс-заказ без авторизации на ulmart.ru. Покупатели могут воспользоваться сервисом с различных устройств в любой точке мира, где есть доступ к интернету.

Юлмарт интегрирует Masterpass одним из первых среди крупнейших российских интернет-ритейлеров.

Дмитрий Ерушенков, руководитель проектов направления «Платёжные сервисы» Юлмарта:

«Запуская новые проекты и сервисы, мы стремимся предложить нашим клиентам современные решения, которые делают шоппинг в Юлмарте ещё удобнее. Благодаря подключению к Masterpass и сотрудничеству с Mastercard, мы расширяем платёжный функционал сайта и предоставляем покупателям новые возможности для безопасной и быстрой онлайн-оплаты покупок, тем самым делая уровень обслуживания выше».

Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане:

«Мы в Mastercard видим, что спрос на цифровые платежи у пользователей постоянно растет, и рады предложить рынку сервис Masterpass, который упрощает процесс оплаты картой и открывает всем игрокам рынка новые возможности по повышению конверсии и росту онлайн-платежей. Важным преимуществом и для пользователя, и для онлайн-ритейлеров является тот факт, что Masterpass совместим абсолютно со всеми типами устройств, операционных систем и браузеров. Уверены, что и покупатели, и Юлмарт по достоинству оценят Masterpass».

Инна Емельянова, директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт:

«Банк Русский Стандарт внимательно следит за появлением инновационных сервисов для быстрых и удобных онлайн-покупок и всегда в числе первых предоставляет своим партнерам доступ к передовым технологическим решениям. Подключение такого крупного ритейлера как Юлмарт к глобальной экосистеме Masterpass поспособствует развитию всей сферы электронной коммерции в России, и мы с гордостью вносим свой вклад в расширение этого стремительно развивающегося рынка».

Алексей Богаткин, генеральный директор Uniteller:

«В Uniteller мы стремимся работать с партнёрами, которые разделяют с нами стремление облегчить жизнь покупателей, предоставляя одновременно удобные и безопасные способы оплаты в своих проектах. Mastercard и Юлмарт являются такими партнёрами. Сервис Masterpass позволяет существенно упростить процесс оплаты покупок на сайте и предоставляет дополнительную безопасность платежей для покупателей».

Автор: Анна
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