Юлмарт подвёл итоги 2016 года

Юлмарт, крупнейшая частная интернет-компания в сегменте электронной коммерции, объявляет неаудированные финансовые результаты за 2016 год. Оборот Юлмарта составил 49,3 миллиарда рублей (включая НДС), продемонстрировав двухпроцентный рост. По группе компаний показатель снизился на 20% в связи с завершением сделки по продаже компании No Limit Electronics (NLE), дистрибьютора оборудования для спутникового и цифрового ТВ.

«Мы действительно испытывали ряд сложностей в прошлом году, но несмотря на это продолжили реализацию всех намеченных проектов. Во втором и третьем кварталах 2016 года показатели операционной деятельности компании находились на высоком уровне. Снижение произошло в четвёртом квартале, на который пришёлся пик акционерного конфликта. Говоря об итогах прошлого года в целом, стоит отметить, что модель Юлмарта в очередной раз подтвердила свою устойчивость и позволила достичь хороших результатов. Из-за конфликта и опасений поставщиков у нас снизились товарные остатки, но объём продаж в первом квартале удалось удержать на уровне прошлого года, а гросс-маржу — даже улучшить. Стабилизация ситуации и дальнейшая работа по повышению эффективности позволят нам не только восстановить, но и улучшить позиции на рынке», — отмечает Олег Пчельников, директор по метапродукту «Ретейл».

Дмитрий Костыгин, мажоритарный акционер Юлмарта, добавляет, что итоги года положительны, несмотря на конфликт с миноритарием Михаилом Васинкевичем, из-за которого компания не получала дополнительного финансирования, и действий Сбербанка, то закрывавшего факторинговую линию в горячий сезон, то требовавшего досрочного погашения кредита. «Акционерный конфликт удалось разрешить. Вопросы по долговым обязательствам компании перед банками и частными кредиторами близки к урегулированию, со Сбербанком идут непростые переговоры, но прогресс есть. Мощностей Юлмарта уже сейчас хватает на вдвое больший объём заказов. И как только ситуация окончательно разрешится, бизнес как минимум удвоится», — говорит он.

В 2016 году жители Северо-Западного региона (на него приходится треть продаж компании) смогли в полной мере оценить уникальный продукт Юлмарта — онлайн, дополненный реальностью. В ноябре открылся пригородный центр исполнения заказов (ПЦИЗ) на Пискарёвском проспекте, первый ПЦИЗ в Пулково вышел на полную мощность. Центры исполнения заказов обеспечивают покупателям Юлмарта возможность выбрать любой удобный им способ получения заказа, включая опцию самовывоза из ЦИЗа. Весь собственный ассортимент компании, представленный на сайте, — более ста тридцати тысяч наименований: от холодильников до автомобильных шин — есть в наличии. Более того, клиент в режиме онлайн видит, где он может забрать свою покупку. Доставка возможна в тот же день, что по части многих товарных категорий быстрее, чем у Amazon и JD.com.

«С таким продуктом сложно конкурировать», — отмечает Дмитрий Костыгин.

Итоги года: продукты единой e-commerce-экосистемы

Метапродукт «Ретейл»

Это стратегическое направление объединяет продукты, в которых Юлмарт получает весь доход с продаж, полностью управляя финансовыми потоками.

В 2016 году Юлмарт продолжил диверсифицировать ассортимент, создавая универсальные предложения товаров и услуг для всей семьи. Собственный совокупный ассортимент электронной витрины ulmart.ru за год вырос на 8%, превысив 130 000 наименований товаров. Конверсия платформы выросла до 4%, а база активных покупателей — на 8%.

По сравнению с прошлым годом в структуре продаж снизились доли компьютерной и бытовой техники, значительно выросла доля товаров категории «Дом и сад». Товары, пользующиеся повышенным спросом, были объединены в отдельную категорию «Энергия». В неё вошли такие товарные линии, как авто- и детские товары, спортивное питание, одежда и инвентарь, медицинские товары и т. д.

Диаграмма № 1. Структура продаж по итогам 2016 года

Работа стокового пространства slivy.ru, объединяющего десятки тысяч популярных товаров по выгодным ценам, стартовала в июне 2016 года. На протяжении полугода проект с успехом реализовал несколько форматов: регулярные распродажи, аукционы и быстрые флеш-распродажи. Оборот платформы превысил 1,5 миллиарда рублей, количество сеансов — более семи миллионов. В сентябре запущен бот проекта в мессенджере Telegram, позволяющий клиентам получать уведомления о старте распродаж, а также промокоды на покупку товаров прямо в мессенджере. На конец 2016 года аудитория канала превысила 4 000 подписчиков.

Метапродукт «Доски и плейсы»

Данное стратегическое направление объединяет продукты, предложение которых выходит за рамки собственного ассортимента витрины ulmart.ru: маркетплейс купонов и ваучеров wishni.ru, кроссбордер «Юлмарт Global» и проект «Телеком». В рамках метапродукта производится тестирование основных элементов модели маркетплейса.

«Элементы функционала маркетплейса уже внедрены и широко присутствуют на платформе Юлмарта. Один из недавних примеров — тестирование системы выдачи заказов наших партнёров в пунктах выдачи Юлмарта. Основная задача на ближайшую перспективу — консолидация и синхронизация всех наработок в этой области с системами Desktop и Mobile. В результате мы получим маркетплейс, который предоставит исчерпывающее предложение для пользователей, а также позволит создать максимально прозрачные и структурированные условия взаимодействия с поставщиками товаров и услуг», — комментирует Николай Дадиани, директор по метапродукту «Доски и плейсы».

Купонно-ваучерный маркетплейс wishni.ru был запущен в августе 2016 года. За несколько месяцев проект собрал на своей витрине свыше 5 000 предложений от проверенных компаний. Трафик на платформу на конец 2016 года превысил 700 000 человек, было оформлено свыше 10 000 заказов. В 2017 году wishni.ru планирует увеличить трафик на платформу минимум в пять раз.

Маркетплейс «Юлмарт Global» — собственный кроссбордер компании, позволяющий клиентам приобретать товары напрямую у зарубежных производителей с бесплатной гарантированной доставкой по всей России. В тестовом режиме проект начал работать в ноябре 2016 года, за два месяца ассортимент витрины достиг 100 000 наименований. В 2017 году компания планирует расширить список партнёров-поставщиков, увеличить ассортимент за счёт товаров из Европы и преодолеть порог в 300 000 SKU, задействовать собственную логистику и сервисы для выдачи и доставки заказов из-за рубежа.

В рамках развития направления продаж услуг операторов мобильной связи на ulmart.ru в течение прошлого года были запущены:

Продажи голосовых сим-карт и тарифов Tele2 в Северо-Западном регионе. Реализация пакетов доступа к интернету для планшетов компании «МегаФон» в Москве и Московской области, компании «Билайн» — на всей территории страны.

Цифровой контент

Музыкальное приложение Zvooq вновь вошло в топ-20 лучших приложений года по версии App Store. Выручка компании по итогам года выросла на 120%, количество платящих пользователей увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня общее количество установок Zvooq на обеих платформах превышает семь миллионов. В 2016 году Zvooq вышел на шесть новых рынков, став партнёром крупнейших локальных операторов, включая «Билайн», Tele2 и «Киевстар». В 2017 году Zvooq планирует выйти за пределы СНГ посредством стратегических партнёрств с крупными TMT-компаниями.

Компания Bookmate — сервис для чтения электронных книг по подписке — в начале 2017 года провела ребрендинг, представив новую иконку приложения. Bookmate заключил долгосрочный контракт с крупнейшей датской телекоммуникационной компанией TELMORE: в январе 2017 года абонентам TELMORE Play открылся доступ к каталогу Bookmate, где представлено 850 000 книг на двенадцати языках, включая 16 000 книг на датском и 300 000 книг на английском языке. С апреля этого года датским пользователям станут доступны аудиокниги. Российские пользователи смогут слушать книги чуть позже — летом 2017 года.

Финансовые сервисы

Платёжная карта Юлмарта запущена в партнёрстве с банком «Тинькофф» в ноябре 2016 года. Держатели банковских карт «Юлмарт — Тинькофф» получают бонусные баллы за все покупки. Накопленными баллами можно частично или полностью компенсировать покупки, совершённые на сайте ulmart.ru. Для владельцев кобрендинговых карт действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. В 2017 году Юлмарт планирует запустить схожую кобрендинговую карту для B2B-клиентов с одним из ведущих российских банков.

Компания усовершенствовала форму оплаты банковской картой на сайте: реализована оплата картой в мобильной версии сайта и возможность принимать оплату картами НПС «Мир», проведена совместная акция с международной платёжной системой MasterCard. В результате оборот по онлайн-оплате вырос в 2,5 раза, доля онлайн-платежей в общем обороте компании — в два раза. В планах компании дальнейшее развитие платёжных инструментов для клиентов («Сбербанк Онлайн», «Альфа-Клик», Viber), реализация онлайн-оплаты с помощью Apple Pay и Samsung Pay, а также запуск сервиса покупки в один клик.

Система взаимоотношений с клиентами

В 2016 году Юлмарт впервые на рынке e-commerce предложил своим клиентам программы экономии форвардного типа, позволяющие покупателям самостоятельно выбирать наиболее выгодные условия сотрудничества с брендом, планируя объём покупок и полученную выгоду.

Программа ТАКСА была запущена в июне 2016 года, с момента запуска было реализовано около 200 000 программ. Самой популярной стала 12-метровая ТАКСА, дающая максимальные скидки сроком на один год.

Программа КИТ была запущена летом 2016 года. С момента запуска было реализовано более 37 000 программ, в основном целевых, период действия которых рассчитан на шесть месяцев и более. По итогам года 30% от общей клиентской базы приходится на клиентов с активной программой, в текущем году Юлмарт рассчитывает увеличить этот показатель до 70%.

В 2017 году в компании планируют расширить количество опций, например, создать «клубы», участие в которых даст дополнительные скидки на определённые категории товаров, таких как авто- и детские товары, одежда, а также дополнительные пакеты услуг, включающие, в частности, доставку.

Региональная экспансия

Логистическая инфраструктура Юлмарта на конец 2016 года насчитывала 409 объектов разного формата:

2 пригородных центра исполнения заказов нового формата (ПЦИЗ),

1 распределительный центр (РЦ),

40 городских центров исполнения заказов (ГЦИЗ),

366 пунктов выдачи заказов Юлмарт Outpost (ПВЗ).

В четвёртом квартале компания открыла шесть ПВЗ: в Екатеринбурге, Бокситогорске, Ессентуках, Волгодонске и других городах. В 2017 году Юлмарт планирует расширение географии собственных пунктов выдачи, в частности, запланированы открытия в Северо-Западном и Центральном регионах — всего более тридцати объектов.

Лидерами по приросту активной аудитории покупателей по итогам года стали Уфа, Рязань и Ярославль.

Инвестиционные проекты

Флагманский логистический объект компании — ПЦИЗ Юлмарт Пулково, открывшийся в ноябре 2015 года, — был запущен на полную мощность: складские мощности были полностью заполнены товаром, завершился монтаж и процесс наполнения многостеллажной (ярусной) системы хранения. Общая полезная площадь объекта — около 40 000 м2. Оборот ПЦИЗ Юлмарт Пулково по итогам 2016 года — 5,1 миллиарда рублей, количество чеков — порядка 600 000.

В ноябре 2016 года состоялось официальное открытие нового фулфилмент-центра на Пискарёвском проспекте. С учётом мезонина, который на данный момент находится на стадии строительства, площадь ПЦИЗ Юлмарт Пискарёвский превысит 65 000 м2. Такие складские мощности позволят контролировать весь жизненный цикл товара и единовременно хранить более 150 000 наименований. Оборот объекта по итогам 2016 года превысил 220 миллионов рублей, количество чеков превысило 42 000 штук.

В рамках реализации стратегического проекта по созданию e-commerce-базы Юлмарт продолжил строительство многофункциональных логистических центров нового формата. Строительство фулфилмент-центра в подмосковных Мытищах (52 000 м2) идёт согласно графику. На объекте завершены работы по установке сборных цокольных панелей, монтажу кровли и возведению ограждающих конструкций из сэндвич-панелей.

В настоящий момент на земельном участке прокладываются внутриплощадочные электрические сети, строится трансформаторная подстанция и возводятся ливневые и хозяйственно-бытовые очистные сооружения. Внутри здания ведутся работы по монтажу перекрытий. В ближайшее время планируется приступить к работам по установке витражных конструкций. Открытие объекта намечено на третий квартал 2017 года.

В Северо-Западном регионе Юлмарт построит первый объект регионального формата, разрешение на строительство которого компания получила в 2016 году. Активная фаза работ по капитальному строительству фулфилмент-центра (60 000 м2) на Софийской улице в Санкт-Петербурге начнётся в 2017 году.

В портфель инвестиционных проектов компании войдёт ещё один крупный объект. В июне 2016 года в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, интернет-компанией Юлмарт и ООО «Воздушные ворота Северной столицы». В рамках проекта Юлмарт станет одним из первых целевых резидентов специальной экономической зоны «Аэрополис», которая будет создана вблизи аэропорта Пулково-2. На данном этапе ведётся поиск релевантных участков для строительства.

Компания также анонсировала проект по усилению присутствия в Московском регионе. Инвестиции составят порядка миллиарда долларов, а общая площадь строительства — около миллиона квадратных метров. До 2021 года Юлмарт планирует построить тринадцать новых центров исполнения заказов нового формата на территориях вблизи аэропортов и крупных транспортных артерий. Средняя площадь одного центра составляет 25 000 м2. Также в планах строительство двух новых распределительных центров крупного формата по 70 000–100 000 м2.