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«Юлмарт» получил еще один иск на 269,4 миллиона рублей

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АО «Кредит Европа банк» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с НАО «Юлмарт» и трех его дочерних структур 269,4 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «РАПСИ» со ссылкой на материалы суда.

Дата рассмотрения заявления не определена. В качестве ответчиков по спору выступают «Юлмарт», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания», ООО «Юлмарт продуктово — закупочная компания» и ООО «Юлмарт девелопмент».

Смольнинский районный суд Петербурга 11 октября избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 декабря в отношении совладельца НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования.

Следователь в суде сообщил, что просит отправить Костыгина под домашний арест в связи с тем, что обвиняемый имеет второе гражданство и у него есть средства на счетах зарубежных банков.

Как следует из материалов дела, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», Костыгин обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставив ложные сведения о финансовом состоянии компании. В апреле банк перечислил на расчетный счет компании один миллиард рублей, которым обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Также в октябре Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил требования банка ВТБ о взыскании с Костыгина задолженности по договору поручительства в размере 653 миллионов рублей.

Компании и сервисы: Юлмарт
Автор: Анна
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