Юлмарт предложил интернет-магазинам сервис выдачи заказов

Юлмарт предложил сторонним интернет-магазинам услугу выдачи товаров через свои центры исполнения заказов и пункты выдачи. На пилотном этапе сервис будет работать в Северо-Западном федеральном округе. До конца 2019 года станет доступен во всех регионах присутствия собственных торговых объектов онлайн-ритейлера, в том числе в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах.

Логистика осуществляется одним из трех способов.

Партнёры отгружают товары в пригородный центр исполнения заказов Юлмарта в Санкт-Петербурге (Пулковское шоссе, 43к2, лит. А) или Москве (Домодедово, ул. Логистическая,1/9), откуда Юлмарт распределяет и доставляет заказы в пункты выдачи и городские центры исполнения заказов.

Юлмарт забирает заказы со склада партнера и отвозит в свои объекты для выдачи.

Интернет-магазины самостоятельно доставляют заказы в объекты Юлмарта только для выдачи.

«Юлмарт стремится стать местом, где клиент сможет забрать всё, что заказал в интернете. Мы уже выдаем заказы логистических операторов DPD, IML, Boxberry, Hermes, Главпункт, Shop-Logistics. Объём отгрузок растёт, сервис востребован, поэтому мы решили предложить интернет-магазинам сотрудничать напрямую. Многим интернет-магазинам не выгодно развивать собственную логистику и сеть офлайн-магазинов или пунктов выдачи: это дорого и требует времени. Юлмарт готов предоставить инфраструктуру и быстро доставлять и выдавать заказы. Развивая сервис выдачи заказов партнеров, мы даём возможность другим игрокам фактически без затрат в разы увеличить географический охват собственной сети». Илья Бражников, руководитель платформы «Пункты выдачи заказов» Юлмарта

Чтобы начать сотрудничество с Юлмартом по выдаче заказов, нужно оставить заявку на странице. Подключение к услуге бесплатное. Партнеры платят за доставку товаров, в соответствии с выбранным способом сотрудничества, и кассовое обслуживание (для заказов с оплатой «При получении»). Стоимость зависит от формата логистики, региона и количества отгрузок. Тарифы сформированы и до конца 2019 года снижены — в среднем на 20–25%.

Например, в Санкт-Петербурге и Москве стоимость выдачи одного заказа до 3 кг с доставкой из распределительного центра Юлмарта до ПВЗ составит 95 рублей, с начала 2020 года: при отгрузке до 500 заказов — 115 рублей. Цена доставки за каждый следующий килограмм будет увеличена на 7%. Клиенты компаний-партнеров смогут получать в Юлмарте любые товары, кроме хрупких, легко воспламеняющихся и крупной бытовой техники

Протестировав сервис, далее интернет-магазины могут работать с маркетплейсом Юлмарта по договору комиссии и получить, помимо хранения и доставки товаров, место на сайте и доступ к аудитории ритейлера.