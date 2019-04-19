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Юлмарт предложил поставщикам не платить за хранение товаров

Онлайн-ритейлер Юлмарт с апреля предложил поставщикам, которые работают по комиссионной схеме, до 1 июля 2019 года не платить за хранение товаров. Раньше стоимость хранения составляла от 0.1 до 4 рублей в день в зависимости от весогабаритных характеристик товара.

По комиссионной схеме право собственности на товар остается за поставщиком, после продажи Юлмарт взимает комиссию в размере от 4 до 18% (в зависимости от товарной категории). Поставщик отгружает товары на склад, информация о товарах публикуется на сайте, затем они становятся доступны к покупке; также поставщики могут отгружать товар со своего склада по факту продажи.

«Юлмарт активно развивает форматы работы с поставщиками, чтобы предложить им больше удобных вариантов взаимодействия. Комиссионная схема позволяет партнерам продавать в Юлмарте любые товары без ограничений по категориям и самим устанавливать розничные цены, а нам — расширить ассортимент для клиентов», — говорит Сергей Морозов, директор управления «Форматы», Юлмарт.

Помимо хранения, Юлмарт не берет денег за доставку товаров клиентам в центры исполнения и пункты выдачи заказов и обратную логистику. Стоимость фулфилмента одного товара, который включает приемку с регистрацией серийного номера, размещение на хранение, публикацию на сайте, сборку заказов — составляет от 19 до 129 рублей за штуку.

Партнерами маркетплейса могут стать как крупные компании, так и малый бизнес. Фулфилмент-центры Юлмарта, пригородные центры исполнения заказов, находятся в Санкт-Петербурге и Москве, откуда товары распределяются в городские центры исполнения и пункты выдачи заказов на всей территории присутствия компании в 7 федеральных округах России.

Автор: Анна
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