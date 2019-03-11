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Юлмарт предложил поставщикам новые тарифы

Онлайн-ритейлер Юлмарт снизил комиссию для поставщиков, решивших реализовать товар на витрине ulmart.ru по комиссионной схеме торговли.

Компания предложила поставщикам комиссионную схему в 2018 году. Формат позволяет поставщикам самостоятельно управлять стоимостью товаров и выбирать ассортимент, сохранив право собственности. Товар размещается в едином каталоге ulmart.ru вместе с другими товарами. Ранее минимальная комиссия составляла 7%.

Теперь комиссия для поставщиков в Юлмарте начинается от 4% (в зависимости от категории товаров). Стоимость логистики для поставщиков, которая включает фулфилмент, доставку товаров в объекты торговой сети и партнерские пункты выдачи по всей России, выдачу покупателям, управление заказами и отслеживание товародвижения — от 19 рублей, возврат товара для поставщиков бесплатный.

«На рынке новый виток конкурентной борьбы. Борьба маркетплейсов за долю рынка неизбежно ведёт к тому, что ритейлерам необходимо снижать ставки и предлагать более выгодные условия для поставщиков», комментирукт Олег Пчельников, директор бизнес-направления Продукт, Юлмарт.

В 2019 году доля комиссионной торговли превысит 25% в обороте сети. Первыми партнерами стали крупные федеральные поставщики и оптовые компании-производители. Среди товарных категорий лидируют промтовары, но ритейлер готов сотрудничать с поставщиками товаров любых категорий. Техническая интеграция и размещение предложений на витрине происходит в течение суток после подписания договора комиссии.

Также Юлмарт закупает товары по классической схеме и предлагает поставщикам выбрать формат «Торговля со склада поставщика» и разместить на витрине товарные остатки, которые не вошли в основную товарную матрицу, при этом сам товар будет поставляться в Юлмарт только после заказа клиентом.

Автор: Анна
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