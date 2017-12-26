«Юлмарт» проводит массовое сокращение сотрудников

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» уволит более 25% сотрудников, оставшийся персонал перейдёт в новое юрлицо с 2018 года — это связанно с корпоративным конфликтом. Руководство предложило работникам структур НАО «Юлмарт» и «Юлмарт РСК» написать заявления об увольнении по собственному желанию с 29 декабря, сообщают издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

Источники «Фонтанки» отмечают, что руководство предлагает компенсацию — в размере оклада тем лицам, которые проработали в компании более двух лет, и в размере половины оклада всем остальным. По данным «Делового Петербурга», компания намерена с начала 2018 г. работать как юридическое лицо ООО «Юлмаркет». В это юрлицо и будет переведена часть уволенных сотрудников.

Как поясняет Константин Добрынин, адвокат совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, компания намерена перевести деятельность в те юрлица, которые имеют действующие полномочия исполнительных органов. Это должно помешать полной остановке операционной деятельности, к которой может привести конфликт с инвестиционной компанией А1. По мнению Добрынина, увольнение 3 тыс. человек в преддверии президентских выборов может вызвать социальную напряженность.

«Юлмарт» в том числе оптимизирует сети, закрывая нерентабельные центры исполнения заказов, часть из них выставлена на продажу.

По словам директора строительного подразделения компании «Юлмарт Девелопмент» Евгения Иванченко, потребность в большом количестве городских центров исполнения заказов исчезла после того, как «Юлмарт» открыл два мегаобъекта — на Пискаревском проспекте и Пулковском шоссе. Также компания сокращала собственную сеть пунктов выдачи заказов и запускала партнерские точки. В итоге всего за полгода компания рассталась примерно со 150 сотрудниками.

В пресс-службе компании рассказали, что НАО «Юлмарт» точно не прекращает свою работу в конце декабря. «Юлмарт» будет работать в новогодние праздники и в следующем году. А в новогодний период у компании будет открыто несколько сотен торговых точек по всей стране.