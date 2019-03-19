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Юлмарт расширил присутствие на Северо-Западе, Юге и в Центральной части России

Юлмарт в 2018 году пересмотрел подход к региональному развитию. Онлайн-ритейлер открыл 14 центров исполнения заказов нового формата и расширил сеть пунктов выдачи заказов, восстановил работу в регионах, которые компания ранее покидала, и запустил торговые точки в новых городах.

В 2018 году Юлмарт завершил проект по оптимизации сети и открыл новые торговые объекты. Центры исполнения заказов появились в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Великом Новгороде, Пскове, Киришах, Волхове. В 2019 году ожидаются новые открытия.

Новая стратегия развития сети предполагает запуск небольших ЦИЗ площадью 300–1000 кв.м с обширным складом в ключевых городах присутствия, как крупных, так и малых, с выбором от 10000 SKU основных товарных категорий: от смартфонов и гаджетов до товаров для спорта и туризма. Главный приоритет — повышение эффективности объектов за счет широкого ассортимента товаров на меньшей по сравнению с объектами старого формата торговой площади.

Всего ритейлер арендовал более 6000 кв.м торговой площади. Компания активно развивает гибкие форматы работы с поставщиками в рамках маркетплейса, в том числе комиссионную торговлю, что позволяет значительно увеличить количество товаров в наличии и способствует росту числа заказов.

Ориентируясь на спрос покупателей, Юлмарт проводит интеграцию с крупными логистическими операторами, и значительно увеличил сеть пунктов выдачи до 1000 пунктов за счет сотрудничества с DPD. Клиенты Юлмарта могут забирать заказы в пунктах выдачи заказов и постаматах партнёров в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также в тестовом режиме в Сибири.

Для повышения лояльности покупателей в Приволжском федеральном округе, где компания в начале 2018 года была представлена без собственной инфраструктуры (только с партнерскими пунктами выдачи), Юлмарт запустил пункты Юлмарт Outpost (Саратов, Казань). В таких точках ритейлер может предложить покупателям расширенный пул сервисов, в том числе постгарантийное обслуживание, а также услуги для юридических лиц.

«Региональное развитие — одно из приоритетных направлений работы для Юлмарта. Благодаря запуску новых форматов, релокации и замене ряда торговых объектов на более эффективные, нам удалось сократить затраты на аренду и транспортную логистику в 2018 году в 2 раза. Усиление позиций в малых городах России позволяет стать доступнее и ближе для новых покупателей», — рассказывает Михаил Лысенко, операционный директор Юлмарта.

Автор: Анна
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