Юлмарт расширяет присутствие в Московском регионе

Клиенты интернет-компании Юлмарт в Москве смогут забирать свои покупки в партнёрских пунктах выдачи заказов. Первым партнёром стала сеть пунктов выдачи Pick-Up: 15 точек уже доступны для получения заказов онлайн-ритейлера. К началу 2018 года к проекту будут подключены более 40 отделений Pick-Up.

Создание сети партнёрских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) — новое направление Юлмарта, которое расширит возможности покупателей в Московском регионе. Это предоставит клиентам широкий выбор отделений, увеличив число локаций, где можно забрать приобретённые на онлайн-витрине товары.

Ритейлер планирует привлечь к сотрудничеству другие компании и расширить географию присутствия в остальных регионах России, подключив к проекту 500 партнёрских пунктов до конца 2018 года.

«Юлмарт ориентируется на потребности покупателя. Возможность выбирать разные способы доставки и территориально удобные для самовывоза отделения — неотъемлемая часть сервиса крупного ритейлера. Развитие партнёрской сети поможет расширить аудиторию в Московском регионе и стать ближе к клиенту», — комментирует руководитель направления «Развитие платформы пунктов выдачи заказов» Дмитрий Ерошенко.

Первый партнёр — Pick-Up — обладает сетью из 50 объектов в Москве и Московской области. Специализация компании — выдача интернет-заказов. Pick-Up имеет необходимую инфраструктуру и предоставляет сервисное обслуживание, включающее возможность оплатить покупку банковской картой и сделать частичный возврат товаров.

«Главная цель — сформировать гибкое предложение для покупателя. На старте услуга доступна только для физических лиц, затем мы начнём работать и с корпоративными клиентами. В рамках проекта мы планируем запустить курьерскую доставку до дверей клиента. В дальнейшем расширение сети ППВЗ позволит предложить покупателю удобное решение независимо от того, в какой точке России он находится», — комментирует директор Центра бизнес-архитектуры платформы «Пункты выдачи заказов» Михаил Пахомов.

Клиенту при выборе адреса доставки нужно указать отделение партнёрского пункта выдачи заказов. Доставку и гарантийное обслуживание обеспечивает Юлмарт. Для возврата заказа покупателю необходимо отправить товар в центральный гарантийный отдел или обратиться в один из городских центров исполнения заказов (ГЦИЗ).

После окончания тестового периода запуска проекта срок доставки заказа в партнёрские точки составит один день. Для самовывоза из пунктов партнёра доступны товары весом до 15 кг.