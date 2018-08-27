Юлмарт расширяет присутствие в Москве

Онлайн-ритейлер Юлмарт открыл три новых центра исполнения заказов (ЦИЗ) в Москве. Продажи сети в Московском регионе со второго квартала 2018 года показывают ежемесячный рост 5–10%.

Новые объекты Юлмарта открылись в популярных торгово-развлекательных центрах, расположенных в шаговой доступности от станций метро: в ТЦ FOR YOU (ст. м. «Нагатинская»), ТРЦ «Мариэль» (ст. м. «Марьино») и ТЦ «У Речного» (ст. м. «Речной вокзал»).

Согласно стратегии, Юлмарт расширяет присутствие в крупных городах Центрального, Северо-Западного и Южного федерального округов и внедряет новый формат торговых точек — небольшие центры исполнения заказов площадью 300–1000 кв.м.

У таких объектов есть собственный обширный склад, который в несколько раз больше торговой зоны, что позволяет обеспечить мгновенную доступность товаров для клиентов. В ЦИЗ представлены 7000–10000 SKU самых востребованных товарных категорий: от детских до спортивных товаров.

«Локации для открытия объектов выбраны с учетом обратной связи от клиентов компании: в шаговой доступности от метро, на первых линиях крупных магистралей, в торговых центрах. Для покупателей в Москве особенно важны широкий ассортимент в мгновенном доступе и высокий уровень сервиса: от выбора удобного способа доставки до программ лояльности. Открывая объекты нового формата в различных районах столицы, мы помогаем сделать процесс покупки проще: теперь забрать товар можно где угодно и когда угодно. Выгодное расположение и представленный ассортимент позволят привлечь новых покупателей и стать ближе к действующим клиентам», — комментирует Дмитрий Богомолов, директор по исполнению заказов компании Юлмарт.

Самыми востребованными среди покупателей категориями за первый месяц работы новых ЦИЗ в столице стали: товары для дома и дачи, бытовая техника и электроника. Наибольший рост в денежном выражении в этот период показали телевизоры, ноутбуки, смартфоны и компьютерные комплектующие.

С учётом трёх новых центров исполнения заказов Юлмарта, в Москве работают пять центров исполнения заказов и один пригородный центр исполнения заказов. До конца года планируется открытие ещё нескольких ЦИЗ.

Размер инвестиций в открытие каждого объекта составляет от 3 до 10 миллионов рублей.